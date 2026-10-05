Revés para la ANR en San Pedro: pierde distritos clave, y varios intendentes no logran la reelección

El resultado más significativo se produjo en la capital departamental, San Pedro de Ycuamandyyú, donde Blas “Tito” Panza (Alianza) se impuso por amplia diferencia sobre el colorado José Agustín Mendoza durante las elecciones municipales 2026.

La jornada también dejó cambios de signo político en Santa Rosa del Aguaray, General Resquín, San Vicente Pancholo y Puerto Antequera, donde los intendentes que buscaban la reelección no lo lograron.

Los principales cambios

En Santa Rosa del Aguaray, Francisco Lezcano, de la alianza opositora, derrotó a Silvia Trubger (ANR-HC), quien buscaba el rekutu. El resultado representa uno de los cambios más relevantes de la jornada en el departamento.

En General Resquín, Ino Meza, de la alianza, se impuso sobre la colorada Dolly Vera, mientras que en San Vicente Pancholo, Ever López también consiguió la victoria mediante una alianza, desplazando al intendente Toñi Apezteguia, quien buscaba su continuidad.

En Puerto Antequera, el liberal Abel Brítez consiguió ganar la Intendencia y Julio Alfonzo, de la ANR, no logró la reelección, generándose otro cambio de administración municipal.

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Municipios donde la ANR mantiene el control

Pese a las derrotas, el Partido Colorado conserva una importante presencia territorial en San Pedro. En 25 de Diciembre, Pedro Santacruz consiguió la reelección; en Choré ganó Emilse Giménez; en Lima se impuso Julio Franco y en San Estanislao ganó Carlos Verón.

También permanecen en manos coloradas Itacurubí del Rosario, Unión, Tacuatí, Villa del Rosario y San José del Rosario, entre otros distritos. En Nueva Germania, Nelia Saiz, hija del diputado Leonardo Saiz, resultó electa y sucederá a su madre, Alicia González.

El coloradismo también ganó en Capiivary, un histórico feudo liberal. Nelson Silva se impuso a Denis González (Alianza Sigamos Avanzando).

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La oposición conserva y recupera espacios

Entre los resultados opositores, Jorge Codas consiguió nuevamente la intendencia de San Pablo, manteniendo el municipio en manos liberales. En Liberación, Pedro Villagra, de la alianza Yo Creo, logró la victoria, mientras que en Yataity del Norte Guido Garcete, del PLRA, consiguió la reelección.

En Guajayvi, Leonardo Saldívar, de la alianza, logró imponerse, mientras que en Yrybucuá Porfirio Araújo, también de una alianza, consiguió la victoria frente al colorado Sergio Morán.

Un mapa municipal más equilibrado

Los resultados muestran una reducción de la cantidad de municipios administrados por la ANR y un crecimiento de los sectores opositores, aunque el Partido Colorado mantiene la mayor cantidad de intendencias del departamento. La evaluación tras la jornada señala que la ANR obtuvo 12 municipios y las alianzas opositoras, 10.

El cambio adquiere relevancia al comparar con el escenario anterior, cuando la ANR tenía presencia en 16 municipios y la oposición en seis, de acuerdo con el balance político utilizado durante la cobertura electoral.

La elección también estuvo marcada por una fuerte competencia interna dentro del Partido Colorado, especialmente en municipios donde los sectores vinculados al ministro de Agricultura, Carlos Giménez, y al gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, habían protagonizado una disputa durante las internas.