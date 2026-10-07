Teodolina Villalba: De dirigente campesina a concejal de Yrybucuá

La dirigente campesina Teodolina Villalba fue electa el domingo pasado concejal de Yrybucuá (departamento de San Pedro) por el Partido Paraguay Pyahurã, que forma parte de la Alianza Unidos por Yrybucuá, y de esta manera la agrupación política obtuvo su primer cargo electivo.

La alianza también desalojó a Sergio Morán, (ANR-HC), quien buscaba el rekutu en el poder municipal, y colocó como intendente a Faustino Araújo.

La combativa dirigente es secretaria general de la Federación Nacional Campesina y desde su agrupación es la encargada de organizar las multitudinarias marchas en la Capital del país.

Teodolina Villalba, tras acumular los votos necesarios para ocupar una banca en la Junta Municipal de Yrybucuá, dijo que en la primera contienda electoral en la que se presentó el Partido Paraguay Pyahurã, ya obtuvo un curul.

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Agregó que su objetivo dentro de la Junta Municipal es dar visibilidad al sector campesino, así como lo viene haciendo desde hace muchos años desde la organización campesina.

La dirigente remarcó que en los últimos cinco años de administración colorada, hubo corrupción y abandono a su comunidad, lo que complica la vida de los campesinos, por lo cual decidió involucrarse en la política municipal.

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Trayectoria de la dirigente

Teodolina Villalba hace 15 años forma parte de la Federación Nacional Campesina (FNC) y alrededor de 12 años está en la dirigencia.

Asumió la titularidad de la Federación Nacional Campesina a principios de 2014 y tuvo a su cargo la organización de sendas marchas.