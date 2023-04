Liderazgo femenino en la FNC: de la campaña por el voto nulo a la efectiva participación electoral

De la mano del liderazgo femenino, en sus 31 años de existencia la Federación Nacional Campesina (FNC) dio un giro en su postura y mediante la líder Teodolina Villalba plantean una activa participación electoral desde el espacio de la Concertación para enfrentar al coloradismo. Ya no más campañas por el voto nulo sino apoyo a diversos referentes para ganar espacios políticos.

-¿Por qué decidieron ahora apostar por lo electoral. Siendo que antes sus políticas eran no a lo electoral, al voto nulo?

-Vimos la necesidad de meternos el ruedo electoral porque la situación económica y social de la ciudadana a nivel país esta cada vez peor, más empobrecida con menos oportunidades y especialmente en el proceso que venimos viviendo nunca existió una política de distribución real de las tierras. Por ejemplo, no hay un programa de acompañamiento a la agricultura familiar campesina, el Ministerio de Agricultura y Ganadería esta cada vez peor, no tiene presupuesto que hayan invertido en los pequeños productores.

- No es solo el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

-El pesupuesto (destinado al campesinado) se ha recortado cada vez más. Cada año, el INDERT recorta presupuesto. No hay supuestamente dinero para la compra de tierras. No hay esperanzas. Recortan presupuestos en los Ministerios que podrían ayudar al pueblo. Entonces, vivimos como el sector campesino e indígena está cada vez más abandonados. En suma, los pequeños productores agrícolas sufren por la falta de políticas efectivas en el Ministerio de Agricultura y el INDER, no compra tierras. Estos últimos gobiernos colorados ya no son una opción viable. La política hacia el sector mayoritario no ha cambiado.

-Para muchos fue sorprendente que hayan tomado la decisión de volcarse a lo electoral, después de años de seguir en una línea opuesta ¿Cuál fue la línea política para cambiar de opinión y apoyar candidaturas y pelear por cargos electivos?

-Años de lucha y la situación a empeorado. El Estado está secuestrado por la corrupción y la mafia. No responde a la mayoría y los ricos son cada vez más ricos. Y los pobres cada vez más pobres. Recortan presupuesto en Salud, no hay medicamentos, nada. Se cierran escuelitas, los niños y adolescentes abandonan las escuelas por culpa de la pobreza. Y nosotros somos los que tenemos que cuidar y aportar al cambio. Entonces, es una preocupación como organización la situación que se viene viviendo. No hay cambios reales. Por otro lado, en las instituciones, en el Gobierno, vemos como usan el dinero del pueblo, como se instaló en el Estado la narcopolítica.

-¿Cómo piensan revertir eso?

-Acompañando el proceso con candidaturas de los compañeros y compañeras de luchas, dirigentes que siempre acompañaron la lucha. En los diferentes departamentos el Partido Paraguay Pyahura estará realmente representado por nuestros compañeros. Nosotros no solo apoyamos a la Concertación si no que pusimos a nuestros compañeros como candidatos en las Juntas Departamentales, en las Gobernaciones, en el Parlamento. En 10 departamentos está la estructura de la FNC. No nos podemos hacer a un lado. Entendemos que el Partido Colorado tiene que dar un paso al costado porque cada vez más lleva a la miseria a nuestro pueblo.

-Si ganase Efraín y Ermo Rodríguez (candidato al que apoyan) va al Senado, ¿serían oposición o aliado del Gobierno?

-Como Federación Nacional Campesina (FNC) nosotros siempre tomamos postura política según la coyuntura que se va presentando. Creemos que la Concertación es el único grupo que puede hacer a un lado al Partido Colorado. Si ganase la Concertación nosotros vamos a seguir evaluando, depende de como va el seguimiento políticamente, como se mueven. Como organización vamos hacer el seguimiento para ver si se cumplen las promesas, si tienen el compromiso de cambiar y otorgar el derecho a la tierra, a la salud, a la educación. Nosotros vamos a estar pendiente si la gente necesitada conquistan sus reivindicaciones en nuestro país.

-¿Por qué un hombre y no una mujer como vos... Teodolina Villalba no puede aspirar a ser senadora?

-Para nosotros Ermo Rodríguez es un compañero luchador desde hace años. Siempre construyó la organización, aportó, trabajo para que crezca. Un compañero que siempre acompañó y defendió los derechos de los compañeros y compañeras, luchó siempre contra las injusticias. Para nosotros él nos representará en el Congreso al sector campesino, indígena, a los marginados, él va a llevar la voz, la necesidad del pueblo al Parlamento. Para nosotros esa es la garantía.

