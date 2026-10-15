Liberal fallecido hace 28 años aparece afiliado a la ANR y habilitado para votar en Misiones

El caso podría considerarse uno más de los tantos fallecidos que siguen apareciendo en el padrón, algo para lo cual el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tiene más excusas que soluciones, pero en este caso, la indignación de la familia Ferreira-Ruiz y su descendencia es mayor por el hecho de que estando en vida, don Eladio Ferreira se fijó como norma de vida no pertenecer al Partido Colorado y optar por ser afiliado del Partido Liberal.

Su hija, Graciela Ferreira, remarcó que no se trata de una cuestión de fanatismo, sino de una indignación genuina ante la posibilidad de que el nombre de su padre sea usado para que los colorados tuerzan elecciones con votos de fallecidos.

Es por eso que, más allá de las gestiones que deba hacer para el retiro del nombre de su padre del padrón colorado, pidió dar a conocer su caso, para que otros en su situación estén alertas y denuncien la irregularidad y que esto no se utilice para el fraude.

Otra cosa que más indignación les genera como familia, y puntualmente a ella como hija, es que sean tan burdos, ya que según el Padrón Colorado, don Eladio “vota” en Misiones pese a que lleva fallecido 28 años (desde el 16 de junio de 1998) y en el caso de seguir con vida, el próximo año cumpliría 100 años.

Todo esto está respaldado documentalmente por su Certificado de defunción, del cual acercaron una copia a nuestra redacción. Los familiares ahora se percataron de esta situación, pero se preguntan si la identidad de su padre no fue utilizada en alguna votación durante las elecciones realizadas en los últimos 5 lustros que pasaron desde su muerte.

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“Mi bisabuelo, fallecido en 1997 (sic), ¿cómo es que siendo toda su vida afiliado del PLRA, desde hace 4 años está afiliado a la puerqueza de la ANR? Encima, habilitado a votar, a cuántos muertitos más les hicieron para ganar en el interior?”, cuestionó en un posteo en redes una de sus bisnietas, Auxi Báez.

Antes de las pasadas internas municipales de julio, el Partido Colorado se jactó de tener 2.804.546 afiliados, cifra en duda por casos como el de Don Eladio, cuya depuración en este caso, está al antojo de la ANR.