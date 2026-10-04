El padrón electoral está minado de fallecidos que pueden votar hoy

El padrón nacional a ser utilizado hoy en las elecciones municipales está conformado por 5.043.154 electores. Dentro de ese total, hay al menos 10.214 personas que tendrían 100 años o más, según la fecha de nacimiento consignada en el padrón. Además, 1.150 de ellas tienen 110 años o más y 25 superan los 122 años, que es el récord de longevidad humana verificado. El registro más extremo corresponde a una persona nacida en 1885, que tendría 140 años el día de las elecciones. Según el local donde deberían votar, los electores de 100 años omás están distribuidos en los 263 distritos del país.

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El departamento Central concentra la mayor cantidad, con 1.443 registros, seguido de Itapúa, con 886; Cordillera, con 871; Paraguarí, con 818, y Caaguazú, con 793. También aparecen Capital, con 782; San Pedro, con 749, y Alto Paraná, con 643.

¿Hay fallecidos?

Más allá de la llamativa cantidad de personas de más de 100 años, un cruce de los datos del padrón electoral con diferentes registros públicos de defunciones permitió identificar 176 casos de personas fallecidas que continúan figurando en el padrón.

Para establecer estos casos se utilizaron bases de datos del Registro Civil obtenidas mediante pedidos de acceso a la información pública, registros de personal policial fallecido en servicio, personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado y también registros públicos de exequias. Por ejemplo, en la base del Registro Civil figuran 62.773 defunciones registradas entre 2016 y2019 y, según el cruce realizado, 64 personas de esa base continúan en el padrón.

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A estos se suman dos personas de una lista de 48 policías fallecidos en servicio entre 2019 y 2023, y siete personas de un registro de 142 personas privadas de libertad fallecidas entre 2021 y 2024. Además, 23 electores que, según sus actas de defunción, fallecieron cuando eran bebés o niños. En 20 de esos casos, la inscripción ocurrió exactamente cuando cumplieron los 18 años.

La ley obliga a depurar

El Código Electoral, Ley N° 834/1996, establece que el fallecimiento es una causa de eliminación del Registro Cívico Permanente.

El artículo 149 señala que la depuración del registro es permanente, con una excepción durante los 90 días anteriores y los 30 días posteriores a la elección para determinadas actualizaciones, entre ellas las correspondientes a personas fallecidas.

Para las elecciones municipales 2026, el plazo de depuración venció el 5 de julio pasado y evidentemente no ocurrió tal cosa.