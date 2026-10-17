Patricia Corvalán: Tribunal rechaza apelación y exintendenta irá a juicio

El Tribunal de Apelación Penal resolvió confirmar los puntos objetados por la exintendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán (ANR), respecto a la elevación a juicio oral y público en la causa que afronta por presunta administración en provecho propio y lavado de dinero.

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La actual concejal electa de Quyquyhó Patricia Corvalán está acusada de haber formado parte de un esquema que presuntamente desvió G. 1.109 millones de la Municipalidad de Quyquyhó mientras, su esposo Esteban Samaniego (ANR) fungía de intendente.

El pasado 29 de julio, el juez Humberto Otazú ordenó la apertura del juicio oral y público contra Corvalán y otros acusados. Sin embargo, la exjefa comunal apeló los puntos 8, 9, 10 y 11 de la resolución judicial, que resolvieron el rechazo de los incidentes de nulidad, cambio de calificación, prescripción de la causa, sobreseimiento definitivo y exclusión probatoria.

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El Tribunal de Sentencia, que rechazó los agravios planteados por la política colorada y determinó la confirmación de los puntos cuestionados, estuvo integrado por los camaristas Silvana Luraghi, Gustavo Amarilla y Arnaldo Fleitas.

De esta manera, la esposa del diputado Samaniego, junto con otros acusados, deberá afrontar juicio oral y público por corrupción pública.

En la causa está también acusada la madre del parlamentario, Blanca Álvarez viuda de Samaniego.