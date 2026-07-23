Caso Esteban Samaniego: Candidata procesada por corrupción alega persecución judicial mediática

Patricia Corvalán, esposa del cuestionado diputado Esteban Samaniego, procesada en el marco de la causa por el presunto desvío de G. 1.109 millones de la Municipalidad de Quyquyhó, está desde el pasado 1 de julio con arresto domiciliario.

El juez Osmar Legal ordenó el arresto domiciliario de Corvalán, de su suegra Blanca Álvarez, de Rut Mercedes Medina Yegros, candidata a intendente colorada y de otras tres personas por abusar de las chicanas judiciales con lo cual dilataron por 18 meses la audiencia preliminar.

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También fueron sancionados los abogados Rodrigo Yódice y Edward Frederich Armas Godoy debido a las reiteradas chicanas presentadas para evitar que sus defendidos afronten la audiencia preliminar en la causa Esteban Samaniego sobre lesión de confianza.

Sin embargo, Patricia Corvalán alega que su medida restrictiva se debe a “una persecución jurídica mediática” que busca “cortar su gestión municipal de 16 años”.

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Con una voz entrecortada la renunciante intendenta de Quyquyhó subió un video intentando justificar su arresto domiciliario como “una persecución judicial mediática”. Sin embargo, no dijo que el Ministerio Público la acusa de armar toda una red de corrupción junto a su marido Esteban Samaniego para desviar dinero de los contribuyentes para construir su residencia en Asunción.

“Me imagino que están un poco confundidos del ataque mediático judicial del cual estamos siendo blanco. Cuando elegí esta carrera sabía que no iba a ser fácil”, dice Patricia Corvalán en un video colgado en sus redes sociales.

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Corvalán, que ahora es candidata a concejal del Partido Colorado, dijo que el objetivo de esta “persecución” es cortar su gestión municipal y evitar que las obras proyectadas se ejecuten.

Junto con ella está procesada también la actual candidata a intendenta colorada Rut Mercedes Medina Yegros, ya que, según la Fiscalía también forma parte de las desprolijidades administrativas cometidas por la pareja de cartistas.

“Nuestra historia comenzó hace 16 años y las obras se están ejecutando (...) quieren cortar el trabajo que estamos proyectando”, dijo Corvalán.

Mientras el diputado Esteban Samaniego sigue zafando del proceso judicial debido a sus fueros parlamentarios y el blindaje otorgado por sus colegas cartistas, el juez Osmar Legal fijó los días 27, 28 y 29 de julio para que Patricia Corvalán y los demás procesados se presenten para la audiencia preliminar y así conocer si irán o no a juicio por el presunto daño patrimonial de G. 1.109 millones.