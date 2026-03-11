Peña firma acuerdo SOFA tras reunirse con Landau

Durante su visita a Chile para la toma de juramento al nuevo presidente de ese país, José Antonio Kast, el presidente Santiago Peña mantuvo una reunión con el Secretario de Estado Adjunto de EE.UU., Christopher Landau.

Según el equipo de comunicación de la presidencia, Peña firmó el acuerdo militar con los Estados Unidos sobre Estatutos de la Fuerza -más conocido como SOFA- como parte del encuentro.

Asimismo, sostienen que se trata de un acuerdo internacional que establece un marco jurídico para “facilitar la cooperación y el entrenamiento conjunto en materia de seguridad y defensa”.

Cámara de Diputados aprobó acuerdo

Por 53 votos a favor, ayer la Cámara de Diputados completó el circuito legislativo y sancionó el “acuerdo entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de los Estados Unidos de América relativo a SOFA, aunque no sin antes un álgido y por momentos caldeado debate sobre este acuerdo, que además de la cooperación que implicará, despertó críticas por la posible “entrega de soberanía”.

