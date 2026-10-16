En acto oficial, Peña pide que “el pueblo elija” a Alliana en el 2028

El titular del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, presidió esta mañana el acto de inauguración de la Unidad de Salud Familiar “Potrero Angelito”, ciudad de Itacurubí de la Cordillera, departamento de Cordillera.

En el acto oficial, el Presidente aludió al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, frustrado postulante a la Presidencia en el 2028 por el movimiento Honor Colorado, hecho que causó un ruptura en el oficialismo colorado.

El mandatario dijo a los pobladores que asistieron en la inauguración que cuando me toque pasar la posta en agosto de 2028 “Dios quiera que el pueblo de Itacurubí, que el pueblo de la Cordillera y que el pueblo paraguayo elija que esa persona para continuar este trabajo sea el compañero Pedro Alliana”. ”Así con más fuerza trabajaré para que tengamos un Estado cada vez más presente en las compañías y en las comunidades”, manifestó.

Previamente ésta mañana en la ciudad de Caacupé, Peña destacó que Alliana decida continuar con su candidatura a la presidencia, pese a que Horacio Cartes lo retiró de la chapa de Honor Colorado. “Alliana tiene trayectoria, mérito y un camino ejemplar”, aseveró el mandatario.

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Crisis sin precedentes en Honor Colorado

Este miércoles último, el marco de la crisis desatada en el movimiento Honor Colorado, tanto el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes y Pedro Alliana, exhibieron a sus aliados de cara a las contiendas electorales en el 2028.

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Este conflicto interno surgió luego de que, tras las elecciones municipales, el jefe de Honor Colorado comunicara a Pedro Alliana que ya no era el candidato presidencial del sector. El elegido sería el ministro de Urbanismo Juan Carlos Baruja, senador cartista con permiso.

Alliana, por su parte, mantuvo su precandidatura y se respaldó en el apoyo de gobernadores y diputados para desoír y rebelarse contra el titular de la ANR. Esta postura llevó a Cartes a retomar el diálogo con Mario Abdo Benítez, expresidente de la República y líder del movimiento Colorado Añetete.

La reunión entre Cartes y Marito reconfiguró el tablero político, considerando que el primero lo acusó de proveer información falsa en su contra a Estados Unidos de América para forzar las sanciones económicas, mientras que el segundo señaló a Cartes por manipular a la Fiscalía para procesarlo penalmente.

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En su publicación, el exmandatario Horacio Cartes expresó: “Compartiendo un almuerzo con mis compañeros Bachi Núñez, presidente del Congreso, el expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos, los senadores (Antonio) Barrios y (Gustavo) Leite, el ministro (Juan Carlos) Baruja, el Dr. (Sergio) Godoy y el Dr.(Eduardo) González. Conversamos sobre la realidad social y política del país”.

Por su parte, Alliana buscó visibilizar un mayor respaldo por parte de los jefes departamentales. “Muchas gracias, mi querida gobernadora (de Paraguarí) Norma Zárate, por tu visita, por esta linda demostración de cariño y por el apoyo de siempre. Un fuerte abrazo a vos ya toda la querida gente del departamento de Paraguarí, tierra del Centauro de Ybycuí”, escribió en sus redes.

Un día antes, el vicepresidente Alliana también compartió una fotografía junto con detalles de su reunión con otro jefe departamental: “Un gusto recibir a mi querido amigo Marcelo Soto, gobernador de Caaguazú. Conversamos sobre los proyectos que estamos impulsando para el departamento y el trabajo que tenemos por delante. Gracias, querido Marcelo, por tu visita, tu amistad y tu respaldo. ¡Seguimos juntos y más firmes que nunca!”, afirmó