Granizada: Yolanda Paredes pide inmediata reparación de radar metereológico que no funciona hace 5 meses

El Senado tratará este miércoles, en su sesión ordinaria convocada para las 9:00, un proyecto de declaración que insta a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) a reparar de manera inmediata el radar meteorológico ubicado en San Lorenzo, prever recursos para su mantenimiento plurianual y diseñar un plan nacional para desplegar una red estratégica de estos equipos en todo el país.

La iniciativa fue presentada por la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, ante la prolongada inoperatividad del radar de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), situado en el campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El proyecto cobra relevancia tras la destructiva granizada del sábado 3 de octubre de 2026, que provocó importantes daños materiales en vehículos, viviendas y el tendido eléctrico, principalmente en Asunción y el departamento Central.

Radar meteorológico de San Lorenzo, sin funcionamiento

Según la exposición de motivos del proyecto, el radar meteorológico de San Lorenzo dejó de realizar sus barridos operativos en mayo de este año y acumulaba cinco meses consecutivos fuera de servicio por fallas en su hardware de alta potencia y deficiencias en la gestión de su mantenimiento.

La senadora advierte que la situación limita la capacidad del Estado para detectar con precisión la formación y trayectoria de tormentas potencialmente destructivas y emitir alertas oportunas para la población.

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De acuerdo con los fundamentos de la propuesta, ante la falta de datos proporcionados por el radar, la Dirección de Meteorología debe depender de imágenes satelitales GOES-16 y modelos numéricos globales para elaborar sus pronósticos.

Aunque estas herramientas permiten monitorear las condiciones atmosféricas, la exposición de motivos sostiene que no sustituyen la resolución espacial y temporal de un radar meteorológico para identificar fenómenos severos con mayor precisión.

Granizada de octubre reavivó el debate sobre las alertas

La iniciativa menciona los eventos de tiempo severo registrados a comienzos de octubre como evidencia de la vulnerabilidad que genera la falta de equipamiento operativo.

La granizada del sábado 3 de octubre causó destrozos en vehículos y viviendas, además de daños en el tendido eléctrico en Asunción y Central. El proyecto advierte que la falta de información meteorológica de precisión dificulta anticipar la evolución de tormentas y activar medidas preventivas.

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Paredes sostiene que las alertas generales, cuando no se dispone de tecnología suficiente para precisar el comportamiento de las tormentas, pueden limitar la capacidad de respuesta de la ciudadanía y de los organismos de emergencia.

La propuesta plantea que la infraestructura meteorológica debe considerarse una herramienta de seguridad nacional y de gestión del riesgo climático, además de su importancia para la seguridad aeronáutica.

¿Qué propone el proyecto de Yolanda Paredes?

La declaración contempla tres medidas principales dirigidas al Poder Ejecutivo y a la Dinac, entre ellas, la reparación inmediata, y puesta en funcionamiento del radar meteorológico de San Lorenzo, el mantenimiento plurianual y una red nacional de radares: diseñar un plan para desplegar una red estratégica de radares meteorológicos en el territorio nacional.

El planteamiento busca superar la dependencia de un único radar operativo y avanzar hacia una cobertura más amplia para monitorear tormentas y otros fenómenos meteorológicos en distintas regiones del país.

La exposición de motivos señala que un radar funcional permite observar los núcleos de lluvia y viento y actualizar la información aproximadamente cada cinco a diez minutos. También destaca su utilidad para detectar granizo y seguir la evolución de las tormentas.

Paraguay necesita mejorar su capacidad de prevención

La propuesta también advierte sobre los efectos de los fenómenos climáticos extremos y menciona las proyecciones relacionadas con El Niño para los próximos meses como un factor que refuerza la necesidad de mejorar la preparación ante eventos meteorológicos adversos.

Según los fundamentos presentados por Paredes, contar con tecnología de monitoreo adecuada permitiría mejorar la anticipación de fenómenos destructivos y facilitar la adopción de medidas para proteger vidas, bienes e infraestructura.