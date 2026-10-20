EE.UU.: Landau rinde homenaje a los héroes, visita Cuerpo de Paz y ASA

“En homenaje a la historia de valentía, lucha y resiliencia del pueblo paraguayo, el Vicesecretario de Estado depositó una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes. Un momento de profundo respeto por la historia y la identidad del Paraguay, que nos invita a celebrar los valores compartidos y la larga historia que une a nuestros dos países”.

De esta manera la Embajada de Estados Unidos en Paraguay compartió en redes sociales la visita del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, quien realizó una ofrenda floral en homenaje a los héroes de la patria en el Oratorio de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes. Fue en el marco de su visita oficial al Paraguay.

En el acto, acompañó a Landau el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún.

También, el diplomático estadounidense recorrió el microcentro de Asunción (degustó chipá), visitó la Casa de la Independencia y la Catedral Metropolitana, entre otros sitios emblemáticos de la capital.

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Cuerpo de Paz y en el ASA

También el vicesecretario de Estado visitó la oficina del Cuerpo de Paz en Asunción. La Embajada norteamericana recordó que Landau es Director Interino del Cuerpo de Paz a nivel mundial.

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En el encuentro, el alto funcionario conversó “sobre los proyectos de los 167 Voluntarios actualmente en el país”. De acuerdo a los datos, desde 1967, cerca de 5.500 Voluntarios del Cuerpo de Paz han trabajado junto a comunidades paraguayas.

El Cuerpo de Paz (en inglés, Peace Corps) es una agencia federal independiente del gobierno de los Estados Unidos encargada de enviar voluntarios capacitados a países socios para promover la paz, el desarrollo sostenible y la amistad internacional.

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Diplomático visitó al ASA

Además, Landau visitó autoridades del American School of Asunción (ASA). En la institución educativa, el diplomático de la administración Donald Trump se reunió con profesores y alumnos.

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“Un encuentro muy especial que refleja su conexión personal con Paraguay como ex alumno del ASA y la relación especial entre la Embajada y el ASA”, indica un posteo de la Embajada de EE.UU.