Política
20 de octubre de 2026 - 13:41

El emotivo reencuentro del Christopher Landau con su casa de la infancia en Paraguay

Christopher Landau en traje oscuro, de pie junto a un podio, mientras la audiencia lo escucha atentamente.
El subsecretario de Estado Christopher Landau habló frente a funcionarios de la embajada estadounidense en ParaguayX/DeputySecState

El actual subsecretario de Estado del gobierno estadounidense Christopher Landau se encuentra en nuestro país en misión oficial. El diplomático recorrió dentro de la embajada norteamericana la zona en la que había pasado su infancia en Paraguay.

Por ABC Color
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La historia de Christopher Landau con Paraguay va más allá de los protocolos. Su padre George Landau fue embajador estadounidense en Paraguay entre los años 1972 y 1977. Por eso, la familia residió en el país durante ese tiempo y el joven Chris pasó su infancia recorriendo varios puntos emblemáticos de la capital.

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Hoy, casi 50 años después y convertido en un dignatario del gobierno de Donald Trump, llega al país en visita oficial y la emoción le ganó a las poses. “Durante cinco años de mi vida (de 8 a 13 años), mi dirección de domicilio era 1776 Avenida Mariscal López, la Embajada de EE.UU. en Asunción, Paraguay. Fue muy conmovedor regresar a esa dirección hoy como Subsecretaria de Estado”, comenzó diciendo la autoridad a través de su cuenta de X al reencontrarse con su antigua casa.

Christopher Landau de pie en traje negro y corbata de rayas, frente a la bandera de Paraguay en un ambiente formal.
Christopher Landau brinda un discurso para funcionarios en la embajada estadounidense en Paraguay.

La casa familiar

Hoy la vivienda familiar de aquellos años 70 fue reemplazada por un moderno edificio de oficinas. En ese lugar, se dio el primer discurso de Landau a los funcionarios de la misión diplomática. “Fue desorientador dirigirme al personal de la Embajada en el sitio de lo que había sido mi hogar de la infancia”, reconoció Landau.

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Más allá de que la vieja casa ya no existe, en la misión tenían un regalo para él. “Me conmovió que me dieran un pequeño pedazo de piedra de la escalera original de la Embajada: las mismísimas escaleras que mi padre subía casi todos los días de camino al trabajo durante esos cinco años”, atesoró el subsecretario de Estado estadounidense.

Niño con camisa blanca y pantalones cortos, sonriente entre palmeras, en un ambiente soleado y tranquilo.
Un sonriente Christopher Landau durante su infancia en Paraguay y dentro de las instalaciones de la embajada Americana en nuestro país.

¿Qué hace Christopher Landau en nuestro país?

Christopher Landau llegó a Paraguay para desarrollar una agenda que incluye reuniones con autoridades nacionales, una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes y una visita a la hidroeléctrica de Itaipú. La visita responde a una invitación cursada en junio pasado por el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano.