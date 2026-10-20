Taiwán rechaza “intimidación” de China tras sanciones al ministro Villate

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China (Taiwán) emitió un segundo comunicado oficial para rechazar con vehemencia las represalias impuestas por el gobierno de Pekín contra autoridades de países aliados, incluyendo al ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) de Paraguay, Gustavo Villate, y al canciller de Belice, Francis Fonseca.

En la nueva nota dada a conocer por la Embajada de Taiwán, el gobierno taiwanés remarcó su más enérgica condena ante medidas que atentan contra el ejercicio de funciones soberanas.

La Cancillería taiwanesa sostuvo que tales represalias “constituyen una injerencia abierta en la soberanía y la política exterior de otros países, contraria a los principios del derecho internacional, y ponen de manifiesto la naturaleza autoritaria de China y sus prácticas de intimidación y coerción”.

El documento oficial resalta la postura asumida por el primer ministro de Belice, John Briceño, el canciller Francis Fonseca y el ministro paraguayo Gustavo Villate, al igual que los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, quienes reafirmaron su compromiso de no ceder ante las presiones y mantener intactos los lazos diplomáticos con Taiwán.

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La Cancillería taiwanesa expresó su sincero agradecimiento a los gobiernos y pueblos de Paraguay y Belice, subrayando que el ejercicio autónomo de la política exterior representa un consenso de la comunidad internacional.

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Asimismo, el comunicado reafirmó la soberanía de la isla: “Reiteramos que la República de China (Taiwán) es un Estado soberano e independiente y que la República de China (Taiwán) y la República Popular China no están subordinadas entre sí”. Añadió que las tácticas chinas para aislar a sus socios “no harán más que convertirla en objeto de burla ante la comunidad internacional”.

El respaldo explícito de Estados Unidos

Esta segunda comunicación resalta además la intervención del Departamento de Estado de los Estados Unidos, organismo que se pronunció firmemente en favor de Taiwán y sus aliados en la región. Washington manifestó su oposición frontal a los actos de coerción e intromisión promovidos por el régimen chino contra naciones del hemisferio occidental que ejercen sus derechos soberanos.

Finalmente, el comunicado enfatiza que la cooperación entre Taiwán, Paraguay y Belice, que abarca áreas clave como tecnología agrícola, infraestructura, salud pública, educación y comercio, continuará profundizándose para hacer frente a la expansión autoritaria.

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“Estados Unidos y Taiwán, junto con Belice y Paraguay, integrantes del campo de las democracias libres, seguirán avanzando hombro con hombro”, concluye el texto.