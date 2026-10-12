Taiwán condena sanciones de China a ministro paraguayo y reafirma alianza

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán expresó este lunes su “enérgica condena y rechazo al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China”, en el cual Pekín hizo público el anuncio de sanciones contra el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) de Paraguay, Gustavo Villate, y el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Belice, Francis Fonseca.

En el escrito remitido por la representación en Asunción, la Cancillería taiwanesa calificó la postura del régimen chino como “absolutamente absurda” y afirmó que “constituye una injerencia abierta en la soberanía y la política exterior de otros países, en violación de los principios del derecho internacional”.

A través del pronunciamiento, Taiwán remarcó que las disposiciones de Pekín exponen “descaradamente la intención de China de recurrir a la intimidación política y a la represión transnacional para obligar a otros países a someterse a sus objetivos políticos, así como de socavar los históricos y estrechos vínculos de amistad entre Taiwán y sus aliados, Belice y Paraguay”.

Calificó además que “esta actitud es reprochable y sus métodos, despreciables”.

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Soberanía y rechazo a presiones

La delegación internacional sostuvo que “la República de China (Taiwán) es un país soberano e independiente, y no está subordinada a la República Popular China”, agregando que se trata de “una realidad objetiva del estrecho de Taiwán y un hecho reconocido internacionalmente”, por lo que concluyó que “China no tiene derecho a inmiscuirse en las relaciones diplomáticas de Taiwán”.

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En cuanto a la cooperación internacional, aclaró que los lazos mantenidos con Paraguay y Belice “siempre se han basado en los principios de igualdad, reciprocidad y respeto mutuo por la soberanía”.

Igualmente, cuestionó que las medidas chinas “solo ponen en evidencia su arbitrariedad e irracionalidad, permiten que más países comprendan sus intenciones hegemónicas de socavar el orden internacional y refuerzan la determinación de nuestros aliados de seguir apoyando firmemente a Taiwán”.

Taiwán concluyó comprometiéndose a seguir impulsando el progreso de sus aliados y a continuar “trabajando estrechamente con sus aliados diplomáticos para hacer frente al avance de las fuerzas autoritarias, defender la libertad, la democracia y los derechos humanos, y preservar la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales”.

El posicionamiento del ministro Gustavo Villate

El titular del Mitic, Gustavo Villate, reaccionó a las sanciones dictadas por el régimen de Pekín, que contemplan la prohibición de ingreso a territorio chino, el congelamiento de activos y la restricción de operaciones comerciales, atribuyendo la medida a los importantes proyectos tecnológicos y de infraestructura impulsados conjuntamente con Taiwán.

Villate destacó proyectos estratégicos como la instalación del Data Center Binacional en Chaco’i bajo altos estándares de ciberseguridad, así como las gestiones avanzadas con la firma taiwanesa Foxconn para sumarse al polo de inteligencia artificial Yguazú Digital.

Ante las restricciones impuestas, el ministro paraguayo aseveró que estas obedecen a un intento de intimidación de una potencia extranjera, pero aclaró: “Por nuestra parte estamos muy tranquilos, vamos a seguir trabajando con los proyectos que tenemos y empujar con más fuerza esto”.

Afirmó además que las sanciones, lejos de amedrentarlo, fortalecen la postura del Gobierno de seguir adelante con la agenda de desarrollo tecnológico.

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