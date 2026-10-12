China sanciona a ministros de Paraguay y Belice por sus vínculos con Taiwán

En sendos comunicados, la Cancillería china denunció que algunos "políticos antichinos" de ambos países han "apoyado obstinadamente" que sus naciones mantengan relaciones diplomáticas con la "región china" de Taiwán y que han incurrido en una serie de palabras y actos "deplorables" en asuntos relacionados con China.

Las sanciones contra Villate y Fonseca incluyen la congelación de sus bienes muebles e inmuebles y de cualquier otro tipo de propiedad en territorio chino, la prohibición de que organizaciones y particulares en el país realicen transacciones, cooperen o mantengan otras actividades con ellos, y la denegación de visados y de entrada en China, incluidos Hong Kong y Macao.

Según el Ministerio de Exteriores chino, estas medidas buscan "salvaguardar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo" del país y oponerse a los "actos separatistas de 'independencia de Taiwán'".

Paraguay y Belice son dos de los doce países que mantienen relaciones diplomáticas plenas con Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y que Pekín considera "parte inalienable" de su territorio.

La imposición de estas sanciones se enmarca en la creciente campaña de presión diplomática de China sobre Taiwán, que en la última década ha perdido varios aliados en favor de la República Popular, el último de ellos la nación insular de Nauru, en 2024.

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El anuncio coincidió, además, con el inicio de una serie de maniobras del Ejército chino, en su mayoría con fuego real, en varios puntos de la costa del país, y llegó dos días después de la celebración, el 10 de octubre, del Día Nacional de la República de China (nombre oficial de Taiwán).