Esperanza Martínez advierte que proyecto contra la “ideología de género” reduciría penas a abusadores

La senadora Esperanza Martínez, médica y exministra de Salud Pública, representante del Partido Participación Ciudadana, cuestionó duramente el proyecto de ley presentado por organizaciones de padres mediante iniciativa popular. La propuesta busca castigar con hasta 20 años de cárcel la difusión de la denominada “ideología de género” en niños y adolescentes.

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Los proyectistas, movilizados bajo la consigna “Ideología de género es abuso infantil”, plantean modificar el Código Penal e incorporar penas severas para quienes difundan o autoricen contenidos que alteren la “percepción natural” de la sexualidad en menores.

¿Qué propone el proyecto de ley sobre la ideología de género en Paraguay?

La iniciativa pretende incorporar al Código Penal el artículo 135 c.- “Abuso bajo otras formas”, estableciendo un régimen de sanciones escalonadas que contemplan penas privativas de libertad de cumplimiento efectivo.

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Sin embargo, la legisladora advirtió que el documento adolece de serios problemas constitucionales, y deficiencias de redacción y que, además, restablece penas más bajas para los abusadores sexuales.

¿Por qué la senadora Esperanza Martínez afirma que el proyecto beneficia a los abusadores?

Según la parlamentaria, los promoventes de la iniciativa buscan combatir la ideología de género modificando la Ley N° 6002/2017. No obstante, dicha norma ya fue derogada por la Ley N° 7394/2024, que elevó las penas por abuso sexual infantil, amplió las circunstancias agravantes e incorporó nuevas conductas punibles.

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Para sostener su denuncia, la legisladora difundió dos cuadros comparativos que exponen cómo el proyecto afectaría la persecución del abuso infantil.

Vea los cuadros:

¿Cómo afectaría la iniciativa popular a las sanciones vigentes por abuso infantil?

Martínez señaló que el texto propuesto por los activistas no solo promueve la censura y la persecución, sino que también omite agravantes y conductas ya contempladas en el marco normativo actual.

“¿Me parece a mí nomás o presentaron una propuesta que, además de buscar la censura y la persecución, beneficiará a los abusadores en lugar de proteger a los niños y niñas?”, cuestionó la legisladora.

“Como mujer, madre y médica, me considero una ferviente defensora de los derechos de la niñez y comparto la preocupación de miles de madres, padres y familias por el bienestar de nuestros niños y niñas”, sostuvo.