Política
22 de octubre de 2026 - 17:38

Esperanza Martínez advierte que proyecto contra la “ideología de género” reduciría penas a abusadores

Esperanza Martínez de Portillo, con atuendo azul y blusa negra, sostiene un micrófono en un acto ceremonial, frente a un busto y una bandera de Paraguay.
Esperanza Martínez de Portillo habló en un acto conmemorativo en la casa Serafina Dávalos.

La senadora Esperanza Martínez denunció que el proyecto contra la “ideología de género” beneficia a abusadores. Advirtió que la iniciativa popular se basa en una ley derogada con penas inferiores a las vigentes en el país.

Por ABC Color
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La senadora Esperanza Martínez, médica y exministra de Salud Pública, representante del Partido Participación Ciudadana, cuestionó duramente el proyecto de ley presentado por organizaciones de padres mediante iniciativa popular. La propuesta busca castigar con hasta 20 años de cárcel la difusión de la denominada “ideología de género” en niños y adolescentes.

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Los proyectistas, movilizados bajo la consigna “Ideología de género es abuso infantil”, plantean modificar el Código Penal e incorporar penas severas para quienes difundan o autoricen contenidos que alteren la “percepción natural” de la sexualidad en menores.

Manifestantes sostienen carteles en protesta, con banderas azul y blanca ondeando en un ambiente urbano.
Marcha de padres organizados contra la Ideología de Género.

¿Qué propone el proyecto de ley sobre la ideología de género en Paraguay?

La iniciativa pretende incorporar al Código Penal el artículo 135 c.- “Abuso bajo otras formas”, estableciendo un régimen de sanciones escalonadas que contemplan penas privativas de libertad de cumplimiento efectivo.

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Sin embargo, la legisladora advirtió que el documento adolece de serios problemas constitucionales, y deficiencias de redacción y que, además, restablece penas más bajas para los abusadores sexuales.

¿Por qué la senadora Esperanza Martínez afirma que el proyecto beneficia a los abusadores?

Según la parlamentaria, los promoventes de la iniciativa buscan combatir la ideología de género modificando la Ley N° 6002/2017. No obstante, dicha norma ya fue derogada por la Ley N° 7394/2024, que elevó las penas por abuso sexual infantil, amplió las circunstancias agravantes e incorporó nuevas conductas punibles.

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Para sostener su denuncia, la legisladora difundió dos cuadros comparativos que exponen cómo el proyecto afectaría la persecución del abuso infantil.

Vea los cuadros:

Cuadro comparativo sobre el proyecto de ley contra la ideología de género. El análisis de la senadora Esperanza Martínez, advierte la reducción de penas a los abusadores por usar una ley derogada en lugar de la norma vigente.
Cuadro comparativo sobre el proyecto de ley contra la ideología de género. El análisis de la senadora Esperanza Martínez, advierte la reducción de penas a los abusadores por usar una ley derogada en lugar de la norma vigente.

¿Cómo afectaría la iniciativa popular a las sanciones vigentes por abuso infantil?

Martínez señaló que el texto propuesto por los activistas no solo promueve la censura y la persecución, sino que también omite agravantes y conductas ya contempladas en el marco normativo actual.

“¿Me parece a mí nomás o presentaron una propuesta que, además de buscar la censura y la persecución, beneficiará a los abusadores en lugar de proteger a los niños y niñas?”, cuestionó la legisladora.

“Como mujer, madre y médica, me considero una ferviente defensora de los derechos de la niñez y comparto la preocupación de miles de madres, padres y familias por el bienestar de nuestros niños y niñas”, sostuvo.