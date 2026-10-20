Senadora pide desechar materiales del MEC por contenidos que promueven “machismo y sumisión”

La senadora Esperanza Martínez anunció que presentará un proyecto de declaración ante el Congreso Nacional para instar al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a la suspensión inmediata, revisión y eliminación de los polémicos materiales educativos distribuidos a estudiantes del noveno grado de la Educación Escolar Básica.

La legisladora calificó el contenido como grave por reproducir estereotipos de género, inculcar sumisión y promover conceptos machistas desde temprana edad.

Martínez dio lectura a fragmentos dirigidos a las adolescentes donde se dictaminan pautas de vestimenta y comportamiento para ganar “respeto”.

Al respecto, leyó textualmente la recomendación del texto: “Si un chico no te conviene, no lo oigas. Matiza lo que te dice. ¿Quieres que un chico te respete y valore tu carácter, tu inteligencia y tu modo de ser? Ponte guapa, pero no provocativa”.

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Frente a este pasaje, la parlamentaria arremetió de forma categórica: “Fíjense los dos conceptos más claros del machismo. La niña, las mujeres somos las guapitas, y si estamos calladitas, mejor, porque hay otro texto sobre la sumisión y sobre el obedecer, que es mucho más terrible. Y dice: ‘no provocativa’, o sea, como siempre se carga a las mujeres la causa por la cual los varones nos toquetean, nos abusan, nos violentan, nos matan”.

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En esa misma línea, remarcó que “realmente no existe por la Constitución Nacional ninguna razón para que ningún hombre le toque a ninguna mujer, sea como sea que esté vestida, esté a la hora que esté en cualquier parte del planeta”.

Apología a la obediencia ciega

La senadora alertó sobre las enseñanzas referidas a la autoridad y la obediencia irreflexiva dentro del ámbito escolar y familiar. Criticó que los textos sostengan que “el que obedece no se equivoca”, advirtiendo el peligro que esto representa para la niñez en contextos de vulnerabilidad o abusos intrafamiliares.

“El que obedece no se equivoca. El que da órdenes se puede equivocar. O sea, si el niño tiene un padre abusivo, ella tiene que obedecer porque es la autoridad. Eso es totalmente contrario a la educación, justamente para crear a la niñez con autonomía, con criterios”, apuntó la legisladora.

A continuación aseveró: “Claro que no hay que obedecer todas las cosas. Si nos enseñan a mentir, si nos enseñan a robar, si nos enseñan a tener abusos sobre las personas, no tenemos por qué obedecerle a nadie, ni niños, ni jóvenes, ni adultos”.

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En cuanto a las diferencias de género que imponen los libros, Martínez enfatizó la asimetría con la que se aborda la personalidad de varones y mujeres: “Dice: ‘Si eres chica, por lo general, tu punto débil está en la autoestima’. O sea, que todas las mujeres ya nacemos con baja autoestima. Las mujeres siempre más tontitas, más dependientes, más sumisas, más inseguras”.

En contrapartida, sobre los varones acotó: “Si eres chico, tu punto débil es tomar riesgos. Ah, la valentía nomás lo que es. Hombres, hombres alfas, machos, tomen riesgos.‘Ser hombre significa ser dueño de sí mismo. Practica el dominio propio. ¿Por qué ser mujer no es ser dueña de sí misma también?”.

Exigencia de retiro definitivo

Ante las respuestas iniciales del titular de la cartera educativa respecto a que los textos son perfectibles, la senadora rechazó la postura oficial y exigió medidas drásticas.

“Yo creo que el ministro tiene que salir de esa posición necia de decir: Todo puede ser perfectible. No, esto hay que desechar y hay que hacer algo nuevo. Esa es la posición que yo voy a pelear hasta el último momento”.

Finalmente, Martínez vinculó la necesidad de contar con un currículo escolar adecuado para frenar la violencia machista y los feminicidios en el país, alejándose de los discursos populistas de endurecimiento de penas.

“Ustedes ven que el debate siempre se quiere llevar a las medidas de castigo mayores, que uno quiere pena de muerte, que el otro castración química, qué sé yo. Yo lo que quiero es una educación de conciencia, una educación crítica donde nuestros niños, niñas y adolescentes aprendan a ser ciudadanos, que sean respetados, que aprendan a respetar, que tengan valores”, concluyó.