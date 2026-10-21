Peña viaja a Washington y anuncia reunión con la CIA

El presidente Santiago Peña viajará a Washington, Estados Unidos, del 21 al 23 de octubre, para mantener reuniones vinculadas a seguridad, participar en una actividad de la Universidad George Washington y disertar en un foro sobre América Latina.

Peña confirmó durante un acto oficial en Ciudad del Este y adelantó las principales actividades previstas en la capital estadounidense.

“Este mediodía estoy yendo a Washington, mañana voy a tener una invitación de la Universidad George Washington, voy a estar reunido con el director de la CIA y voy a participar en un evento del diálogo interamericano, uno de los foros más importantes en Washington sobre América Latina y me pidieron que sea el orador principal”.

Por su parte, el ministro del Mitic, Gustavo Villate, confirmó a ABC que el mandatario mantendrá una reunión con representantes de seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, no precisó si el director de la CIA, John Ratcliffe, participará del encuentro.

“Es una reunión relacionada a seguridad que está planificado para la tarde. No específicamente está determinadas las personas, pero corresponde a todo lo que se está llevando en materia de seguridad”, dijo Villate.

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Villate descarta agentes externos en la comitiva de Peña

El ministro explicó que en el encuentro se abordarán cuestiones de seguridad regional, cooperación entre Paraguay y Estados Unidos, la influencia de China en Paraguay y la sanción que recibió por parte de esa potencia asiática debido a su relacionamiento con Taiwán.

“Creo que todo eso forma del trabajo que se está llevando adelante y también fueron mencionados en las reuniones que tuvimos con el subsecretario Landau”, mencionó.

Villate aclaró que ningún agente externo de la CIA que opera en Paraguay formará parte de la comitiva que viajará con Peña a Estados Unidos. Además, señaló que dicha gira ya fue programada hace dos meses.

El acto oficial en el que Peña brindó declaraciones se realizó hoy durante una visita a las instalaciones de la Compañía Contraterrorista, en Ciudad del Este, junto con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien se encuentra de gira por nuestro país.

Peña defiende sus viajes

El presidente sostuvo que su participación en las actividades previstas en Washington representa una oportunidad para Paraguay, además de un reconocimiento a la visibilidad internacional y a la gestión de su Gobierno.

“Los números de Paraguay, cuando son analizados fríamente y de manera objetiva, son los mejores números de América Latina y el Caribe”, mencionó. También señaló que, en el ámbito internacional, existe interés por el crecimiento económico del país, la reducción de la pobreza y la generación de empleo.

No obstante, Peña reconoció que no se siente “victorioso” y admitió que todavía se puede hacer más.

El mandatario también respondió a las críticas de quienes lo califican como un “presidente viajero” y cuestionan el tiempo que dedica a sus compromisos en el exterior frente a la situación interna del país. En su defensa, afirmó que sus viajes generan resultados y contribuyen a posicionar a Paraguay en el escenario internacional.

Inversión y crecimiento, entre los argumentos del mandatario

“Es algo que nunca antes se había materializado. La verdad que tenemos que analizar los resultados en materia de crecimiento, reducción de pobreza, generación de empleo y en atracción de inversiones”, sostuvo Peña al referirse al impacto que atribuye a sus viajes.

En esa línea, aseguró que Paraguay registra una “inversión récord” y vinculó estos resultados con la gestión interna y la promoción internacional del país.

“Esto no viene de la noche a la mañana, es una combinación de gestión en el país y también darle visibilidad a nivel internacional para un país que prácticamente no tenía presencia a nivel internacional”, agregó.

Peña contempla posibles cambios en viaje

La comunicación remitida al Congreso para solicitar permiso por el viaje oficial establece que la agenda prevista podría sufrir modificaciones durante las fechas anunciadas.

“Se aclara a todos los efectos que si bien las respectivas propuestas de agenda ya se encuentran cerradas, las mismas podrían sufrir ajustes dentro de las fechas mencionadas por razones imprevistas, en cuyo caso esto será debidamente comunicado al Honorable Congreso Nacional”, expresa el documento.

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Cualquier modificación, según lo comunicado, deberá ser informada al Congreso Nacional.

Peña viajará acompañado por una comitiva oficial integrada por el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano; el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez; el director general de Ceremonial de Estado, ministro Lucas Strubing; y el jefe de Seguridad del Presidente, Óscar Sostoa.