Proyecto antiLGBT: activista trans expone supuesta reacción de “Bachi” Núñez en sus redes

Ante la presentación del polémico proyecto de ley impulsado por sectores conservadores que busca tratar como abuso infantil las muestras públicas de afecto entre personas del mismo sexo, Shirley Boom, influencer y activista trans, se pronunció en redes sociales. Cuestionó la iniciativa y apuntó contra legisladores que respaldan a sus promotores.

Entre los señalados por la activista se encuentra el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez. Shirley Boom publicó una captura de pantalla en la que, según su denuncia, el senador reaccionó con un emoji de fuego a una historia de Instagram de la influencer, un gesto que suele interpretarse como una forma de galanteo en las redes sociales.

Además, anunció en un video que creará un grupo de WhatsApp con activistas trans para recopilar capturas de pantalla que, según explicó, permitirían exponer a políticos y parlamentarios cuya conducta privada presuntamente contradiga sus posiciones públicas.

“Voy a hacer un grupo de la comunidad LGBT para que manden todas las capturas de políticos y parlamentarios que se meten con gays y trans, así como este (Bachi) por ejemplo. Vamos a hacer recorrer sus capturas y quemarles por todas partes, a ver si les gusta”, sostuvo.

Lea más: Organizaciones repudian mentiras y criminalización de muestras públicas de afecto

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Shirley Boom cuestiona discurso de sectores conservadores

Boom afirmó que su intención es exponer lo que considera una actitud hipócrita por parte de referentes políticos que defienden posiciones conservadoras en público. En una publicación, vinculó su planteamiento con la discriminación y la exclusión que, según denunció, enfrenta la comunidad LGBT en Paraguay.

“Que se destruyan las familias conservadoras, para que sepan lo que se siente que te discriminen y excluyan. En cuatro paredes son unas perras y en público son conservadores, par de hipócritas”, posteó.

Lo que responde “Bachi” Núñez

Consultado sobre la publicación de la influencer, Núñez manifestó que le resulta llamativo que la acusación haya surgido el mismo día en que recibió una iniciativa legislativa relacionada con la protección de los niños frente a lo que sus impulsores denominan la ideología de género.

“Para mí es curioso que (se publique) el mismo día que bajo a recibir un proyecto, que habla de proteger a los niños de la ideología de género, no habla de adultos”, apuntó.

El senador aseguró que no se siente amenazado por las publicaciones y afirmó que recibió numerosos mensajes de amedrentamiento tras recibir la propuesta legislativa. También sostuvo que la iniciativa está dirigida a la protección de los menores y no a las personas adultas.

“Hasta si es real, cuál es el problema si soy mayor. En este caso, tengo una familia bien constituida. Estoy seguro de quién soy, en privado y en público. No me siento amenazado. Miles de mensajes de trolls recibí por recibir un proyecto de ley de iniciativa popular y que habla más que defender de la penetración de la ideología de género en nuestro niños”, dijo.

Senador responde a las dudas sobre su vida privada

Consultado sobre la presunta incoherencia entre sus posiciones públicas y su vida privada, Núñez rechazó los cuestionamientos y mencionó la posibilidad de que contenidos digitales sean manipulados mediante inteligencia artificial.

“Yo soy coherente, puedo hacer ahora mismo un mensaje que vos enviaste. Estamos en el mundo de la IA (inteligencia artificial) y puedo dudar de vos, así como vos de mí, estamos en democracia. Lo que más me sobra es coherencia”, expresó.

Al ser consultado específicamente sobre la captura de pantalla difundida por Shirley Boom, el senador volvió a atribuir el contexto de la controversia a los mensajes que, según indicó, recibió por su postura política.

“Miles de mensajes tengo de amedrentamiento por mi postura de ayer, de salir a defender y voy a salir a hacerlo, estoy en contra de los globalistas. Estoy seguro de lo que soy, de mi persona y mi familia. Si vos dudás de mí, es válido”.

Posteriormente, ante la pregunta de si la publicación de la activista podría tratarse de una acusación falsa generada mediante inteligencia artificial, Núñez aclaró: “Yo dije en el mundo de la inteligencia artificial”.

“Bachi” Núñez ratifica su respaldo al proyecto de ley

Núñez calificó la controversia como una cuestión vinculada a la exposición pública y a la disputa política. En ese sentido, reiteró que mantiene la tranquilidad respecto de su conducta y señaló que no tendría inconvenientes si la activista decide presentar una denuncia.

“Estoy con la consciencia tranquila y, si esa persona quiere denunciar, en mi caso, no tengo problema. Es clásico de farándula política”, agregó.

Sobre el contenido de la propuesta legislativa, el titular del Congreso explicó que, según sus impulsores, la iniciativa busca tipificar como abuso la confusión deliberada de menores respecto de su identidad biológica. El legislador expresó su conformidad con el planteamiento y anticipó que respaldará su tratamiento.

“Se le va a dar toda la importancia y me comprometí, mi voto tienen, estoy a favor y mi postura es pública, siempre ha sido de protección a la niñez”, declaró.

Mantendrá su voto pese a “amedrentamientos”

Asimismo, señaló que la iniciativa sería tratada en el Senado en noviembre. Núñez afirmó que mantendrá su apoyo pese a los mensajes que, según denunció, recibió después de pronunciarse a favor de la propuesta.

“Mi voto tienen a pesar de mensajes que salgan a amedrentarme, pero no ni ahí, más fuerte me pongo en este caso”, expresó.

¿Qué plantea el proyecto de ley del sector conservador?

La polémica se produce tras la entrega de una iniciativa popular que, según los datos proporcionados sobre la presentación, cuenta con cerca de 50.000 firmas y propone modificar el artículo 135 del Código Penal paraguayo.

La propuesta plantea incorporar el artículo 135c, denominado “Abuso bajo otras formas”, con el objetivo declarado por sus promotores de sancionar determinadas conductas relacionadas con la sexualidad y la identidad biológica de niños y adolescentes.

Lea más: Matrimonio infantil: estos son los diputados que votaron por seguir permitiendo la unión con menores

El documento presentado ante el Congreso Nacional establece: “Art. 135c.- Abuso bajo otras formas. 1° El que elaborara, distribuyera, comercializara, promocionara, difundiera, publicara materiales impresos, digitales, visuales, audiovisuales o realizara actos que pudieran interferir, alterar o dañar la percepción natural del niño acerca de la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica, será castigado con pena privativa de libertad de cuatro a diez años".