Alliana promete gestionar la franja costera para Ayolas ante las inundaciones

Ante las inundaciones, el vicepresidente Pedro Alliana afirmó que Ayolas, en el departamento de Misiones, merece contar con una costanera y se comprometió a trasladar el pedido al presidente Santiago Peña.

“Estoy convencido que Ayolas se merece tener una costanera. Le voy a hacer llegar el pedido (al presidente), teniendo en cuenta las necesidades”, manifestó Alliana al referirse a la posibilidad de impulsar la obra de infraestructura.

El vicepresidente señaló que la falta de una franja costera constituye una de las necesidades de la ciudad y sostuvo que se deben optimizar los recursos disponibles para destinarlos a proyectos considerados prioritarios para la población.

“Necesitamos optimizar los recursos y destinar a esa obra de infraestructura que tanta necesidad tiene Ayolas”, expresó.

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Alliana apunta a Itaipú y Yacyretá para financiar la costanera

Alliana indicó que la iniciativa se abordaría en coordinación entre el Gobierno central y las autoridades locales. Sin embargo, aclaró que todavía se deben analizar las alternativas para conseguir los recursos necesarios para ejecutar el proyecto.

En ese contexto, mencionó a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y a Itaipú Binacional como posibles fuentes de financiamiento.

“Ahora que ya tenemos también una fija y bastante importante, que se estuvieron honrando las deudas de la administración anterior en la EBY, podemos ver a través de la EBY o podemos molestarle a la otra entidad que es más grande (Itaipú) y por ahí podemos conseguir los recursos”, señaló.

El vicepresidente también abrió la posibilidad de gestionar apoyo del Gobierno de Taiwán para avanzar con la iniciativa. No obstante, no precisó si existen conversaciones formales con las autoridades taiwanesas ni si se dispone de compromisos financieros para la obra.

Una obra por etapas y sin plazo definido

Entre las alternativas mencionadas, Alliana planteó que la costanera de Ayolas podría construirse por tramos, una modalidad que permitiría analizar la ejecución progresiva de la infraestructura, en función de los recursos disponibles.

El vicepresidente reiteró que conversará con Peña para evaluar la disponibilidad presupuestaria de Itaipú y las posibilidades de impulsar el proyecto.

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Consultado sobre los plazos, evitó establecer una fecha para el inicio de las obras. En cambio, prometió abordar el tema con el mandatario y buscar mecanismos para agilizar los procedimientos necesarios.

“Estamos cerca de tener una respuesta positiva e iniciar ese sueño de los ayolenses”, afirmó Alliana, al referirse a las expectativas de concretar la costanera.