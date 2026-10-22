Ayolas: refuerzan la asistencia a familias afectadas por inundaciones

El coordinador general del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) e intendente electo de Ayolas, José Mutti (ANR-Añetete), explicó que la entrega de kits de víveres, de 33 kilos cada uno, tiene como objetivo paliar las necesidades urgentes de las familias que se encuentran alojadas en viviendas de familiares o en inmuebles alquilados debido a la crecida del río Paraná, asociada al fenómeno climático El Niño.

“Sabemos bien que todo lo que estamos dando no es suficiente. Las familias que permanecen fuera de sus casas están siendo afectadas económica y emocionalmente, pero se las está acompañando a través del Gobierno Nacional, por medio de la Secretaría de Emergencia Nacional, que les entrega un kit de víveres”, expresó Mutti.

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Situación hidrológica

Mutti informó que, tras alcanzar un pico máximo de 6,47 metros, el nivel del río Paraná experimentó un leve descenso y se situó en 6 metros. No obstante, advirtió que se prevé un nuevo repunte en los próximos días.

Ante este escenario, se exhorta a la ciudadanía a evitar el retorno anticipado a las viviendas ubicadas en zonas inundables, a fin de proteger los enseres domésticos y prevenir nuevos daños materiales.

Asistencia sanitaria

El director de la Octava Región Sanitaria de Misiones, doctor José María Méreles, señaló que se brinda asistencia sanitaria diariamente en los albergues de Ayolas, en coordinación con Atención Primaria de Salud y el Hospital Integrado de Ayolas.

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La atención incluye dermatología, clínica médica y ecografía, además de controles a embarazadas y el apoyo de una clínica móvil del Ministerio de Salud.

El médico indicó que existe una alta concurrencia de pacientes, principalmente niños, y que se registran numerosos casos de problemas en la piel relacionados con la crecida del río y la contaminación del agua, además de afecciones respiratorias. También mencionó que detectaron la necesidad de brindar acompañamiento en salud mental a las personas afectadas por la inundación.

“Venimos con algunas especialidades, principalmente para atender a los niños, porque tenemos muchos inconvenientes relacionados con problemas de piel. También contamos con profesionales para realizar ecografías y controles a las gestantes y embarazadas que están atravesando estos inconvenientes. Además, estamos acompañando con la clínica móvil del Ministerio de Salud”, manifestó Méreles.

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Rescate y asistencia de mascotas

Sandra Ávalos, presidenta de SOS Animal Ayolas, señaló que la organización trabaja en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para rescatar y asistir a perros y gatos afectados por las inundaciones.

Indicó que hasta el momento tienen censados 262 animales distribuidos en los distintos albergues y estiman que la cifra podría superar los 300, debido a que todavía no pudieron llegar a todos los campamentos.

Ávalos explicó que, ante el rápido avance de las aguas, los voluntarios organizaron varios equipos de rescate y lograron sacar a más de 200 animales de las zonas inundadas en apenas dos días.

“Tenemos censados 262 animales distribuidos en los albergues. Empezamos con el equipo de rescate porque la inundación primero avanzaba de manera paulatina, pero, de repente, el agua llegó con mucha fuerza y se convirtió en una emergencia. Gracias a Dios, los voluntarios se pusieron las pilas, formamos varios equipos y pudimos sacar a más de 200 animales de las aguas prácticamente en dos días”, agregó.

Además, solicitó donaciones de chapas, tejido gallinero, alfajías, frazadas, almohadas, recipientes e insumos veterinarios. Asimismo, pidió materiales para realizar castraciones y brindar atención a los animales afectados por la inundación.

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