Intendentes de Paraguarí se unen para coordinar inversiones sin banderías políticas

Los 17 intendentes electos de los 18 proclamados del departamento de Paraguarí se reunieron hoy en la Gobernación con el propósito de impulsar una gestión de gobierno interinstitucional.

Lo que se busca es coordinar proyectos de inversión en beneficio de todos los distritos y atender los reclamos de la ciudadanía, sin distinción de banderías políticas.

De los 18 intendentes electos, el único ausente fue el exdiputado Tomás Fidelino Rivas (Fuerza Republicana), de Ybycuí, quien tampoco justificó su inasistencia.

La convocatoria fue realizada por la gobernadora departamental, Norma Zárate de Monges, con el objetivo de coordinar las acciones y los proyectos a concretar en cada distrito, así como los programas del gobierno nacional que están en plena ejecución, para que puedan continuar y culminarse.

Entre ellos mencionó los centros de atención integral a la primera infancia que se construyen en Yaguarón, Paraguarí, Carapeguá y Ybycuí y obras en el ámbito de la salud.

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Durante la mesa de trabajo la ejecutiva departamental instó a los intendentes electos a trabajar juntos por el desarrollo de la región, y recordó que la primera línea de atención de los reclamos ciudadanos son los intendentes y, luego, la Gobernación.

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Plan 1000 para los distritos

En ese sentido, adelantó que ya con las nuevas autoridades municipales se prevé concretar el plan 1000 de construcción de empedrados y asfaltados, que alcanzará a todos los distritos sin distinción política.

Para la asistencia a productores, se cuenta con 15 maquinarias agrícolas que deberán coordinarse para la preparación de suelo, mientras que las maquinarias viales del gobierno departamental tendrán un cronograma para llegar a las comunidades que más lo necesitan.

Zárate de Monges destacó que la idea es construir juntos el desarrollo del departamento y se comprometió a acompañar a los intendentes a “golpear puertas” de los ministerios y otros entes estatales cuando la capacidad de financiamiento de la Gobernación no alcance para cubrir las obras.

Valoran acercamiento a intendentes

Por su parte, el intendente electo de la capital departamental, Omar Galeano (ANR), valoró el acercamiento hacia los colegas que asumirán el enorme desafío de gobernar.

Remarcó que cada distrito es un mundo diferente, con fortalezas y dificultades propias, sobre todo en el área administrativa y financiera, donde muchas veces se necesita una respuesta rápida que el gobierno central no puede dar y es allí donde entra a jugar el gobierno departamental.

El intendente electo de Carapeguá, Juan Aurelio Bobadilla (Alianza Todos por Carapeguá), planteó la necesidad de pensar la gestión desde una política estructural, con diseño y estrategia.

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Sobre su distrito mostró preocupación en la atención de caminos rurales, y señaló al turismo como una oportunidad para enfrentar los índices de pobreza.

Asistentes

Entre los intendentes colorados presentes figuraron Omar Galeano (Paraguarí), Ariel Lilo Monges (Sapucái), Horacio Scapinni (Escobar), Vicente Caballero (Quiindy), Ruth Mercedes Medina (Quyquyhó), César Riquelme (Yaguarón), Gustavo Brítez (San Roque González), Gilberto Mereles (Acahay), Gustavo Martínez (Tebicuarymí) y Pedro Penayo (María Antonia).

También participaron los jefes comunales electos de la ANR Mario Melarejo (La Colmena), Félix Cuevas (Pirayú), Arnaldo Mereles (General Bernardino Caballero) y Ramón Penayo (Caapucú).

Por la oposición asistieron Juan Aurelio Bobadilla (Alianza Todos por Carapeguá) y los liberales Gloria Capli (Ybytymí) y Ana Aponte (Mbuyapey).