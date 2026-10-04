Baruja saca pecho y su disputa con Norma Zárate no impidió que ANR sume municipios en Paraguarí

De los 18 municipios del departamento de Paraguarí, el Partido Colorado se quedó con 15, tres más que en 2021. Puntualmente, sumó victorias en los municipios de Pirayú, Acahay y Yaguarón, incluso pese a la disputa interna entre las facciones cartistas del ministro de MUVH, Juan Carlos Baruja y la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges.

De hecho, Baruja se atribuyó esta victoria, pese a que en realidad, hay una pelea de fuerzas con la gobernadora.

“Hoy, la voluntad popular volvió a poner a la Lista 1 al frente. El resultado habla por sí solo: victorias en 15 de los 18 distritos del departamento de Paraguarí, en una jornada que refleja el respaldo de la ciudadanía y el trabajo de un gran equipo. Partimos de 12 distritos y hoy sumamos tres más, recuperando espacios y reafirmando la presencia y vigencia del Partido Colorado en todo el departamento”, dijo Baruja.

Llamativamente, de los tres nombres que sonaban como posible dupla presidencial de Alliana para el 2028, Baruja es el único que no obtuvo resultados negativos.

Esto ya que el candidato del gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa (ANR, HC) perdió en Villarrica, la capital departamental, y el delfín del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, Camilo Pérez fue derrotado en Asunción por Soledad Núñez (según los resultados preliminares).

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“Recibimos este resultado con humildad, respeto y, sobre todo, con un profundo sentido de responsabilidad” y “seguiremos trabajando con la misma fuerza, pero siempre con humildad, respeto y cercanía”, acotó Baruja en X.

Durante las internas de junio pasado, la confrontación se hizo evidente, ya que tanto Baruja como Monges presentaron sus propias listas, aunque ambos por Honor Colorado, donde cada uno se impuso en cinco municipios, y el resto, fueron candidaturas únicas o de Fuerza Republicana.

Tras esto, Baruja se anotó dos victorias en municipios que el período pasado fueron ganados por una alianza, en el caso de Acahay ,y por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en Pirayú. En Yaguarón, otro municipio liberal en el período pasado, ganó el que fue candidato único colorado en las internas.

Los candidatos de Baruja ganaron sus pulseadas

En este caso, el candidato de Baruja en Paraguarí, Osmar Galeano (ANR, HC) ganó con 9.307 votos al candidato de la Alianza Recuperemos Paraguarí, Juan Delgado, que obtuvo 1.548.

También, en Acahay, el colorado Gilberto Mereles se impuso aprovechando la disputa entre el candidato de la Alianza Acuerdo Guaraní, Lidio Samudio y la de Yo Creo, Leticia Lezcano.

Mereles obtuvo 3.874, mientras que Samudio 2.169 y Lezcano unos 2.250. Es decir, si se unían, posiblemente derrotaban al colorado.

En Pirayú, el colorado Félix Cuevas, ganó con 4.829 votos a su perseguidor más próximo, Mario Higinio Godoy del PLRA.

Lo mismo en el municipio de Roque González, donde el colorado y barujista, Gustavo Brítez se impuso con 3.096 votos, al segundo, Emmanuel Moran Leguizamón, de Alianza Yo Creo-Conciencia Democrática Nacional, que tuvo 1.446 votos.

Finalmente, del equipo de Baruja, Mario Melgarejo ganó en La Colmena por 2.369 votos contra los 1.296 Mazatishi Kanazawa, de la Alianza Unidos por La Colmena.

Uno de los candidatos perdió en Carapeguá y metió a su hijastro

La gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR, HC) también había logrado imponerse en las internas con 5 candidatos, de los cuales uno fue derrotado, se trata de Moisés Espínola en Carapeguá y su hijastro “Lilo” Monges fue electo sin competir en Sapucai.

En dicho distrito, Juan Aurelio Bobadilla, de la Alianza Juntos por Carapeguá le ganó con 9.490 en el mano a mano al colorado Espínola, que obtuvo 7.151 votos.

Por otra parte, sí ganó en Escobar donde Horacio Escappini tuvo una cómoda diferencia, con 2.556 votos por sobre su único competidor, Francisco Arnaldo Jara Servin del Partido Democrático Progresista (PDP).

El candidato de Zárate de Monges también ganó en Quiindy, donde Vicente Caballero (ANR, HC) ganó por 4.348 votos contra los 3.952 del liberal Carlos Alvarenga.

Igualmente, con el respaldo del polémico diputado cartista Esteban Samaniego, su candidata Ruth Medina ganó con 1.995 votos contra los 1.005 de la liberal Carolina Benítez en Quyquyhó.

Finalmente en Sapucai, ni siquiera hubo pelea, ya que su hijastro Ariel “Lilo” Monges fue el único candidato, aunque obtuvo 2.621 votos.