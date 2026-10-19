Tres candidatos se perfilan para disputar la Gobernación de Paraguarí

El escenario político departamental comienza a reconfigurarse tras el anuncio del líder de Honor Colorado y presidente de la ANR, Horacio Cartes, de que su movimiento no presentará candidatos a ningún cargo electivo en las internas de 2027.

Sin embargo, los nombres de algunos políticos del noveno departamento ya venían sonando como candidatos a la Gobernación de Paraguarí, entre ellos el diputado Esteban Martín Samaniego Álvarez, de HC.

Asimismo, figura el presidente de la Seccional Colorada de Carapeguá, Heraldo Pereira, dirigente de Fuerza Republicana.

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Otra que aspira a llegar a la Gobernación de Paraguarí es la exintendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez.

Baruja y Retamozo, ante un nuevo escenario

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja (HC), también deberá reorganizar su estrategia política en el departamento. Tras anunciar que no está interesado en integrar una dupla presidencial para 2028, su futuro como político vuelve a quedar sujeto a las negociaciones internas y a los acuerdos que pueda alcanzar con otros referentes de la ANR en el noveno departamento.

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Entre los dirigentes con quienes podría establecer entendimientos figuran la gobernadora Norma Zárate de Monges y el senador Ramón Retamozo, de Fuerza Republicana.

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Las conversaciones entre estos sectores serán relevantes en los próximos días para definir las candidaturas y la distribución de espacios políticos en el departamento de Paraguarí.

El cronograma electoral del Tribunal Electoral Partidario de la ANR establece que la inscripción de movimientos se realizará desde hoy hasta el 30 de noviembre de este año.