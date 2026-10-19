Política
19 de octubre de 2026 - 15:33

Tres candidatos se perfilan para disputar la Gobernación de Paraguarí

En Paraguarí comienzan a perfilarse los primeros tres aspirantes a ocupar la Gobernación del departamento.
En Paraguarí comienzan a perfilarse los primeros tres aspirantes a ocupar el cargo de gobernador.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. Tras el reacomodo político en Honor Colorado, comienzan a perfilarse los primeros tres aspirantes a la Gobernación de Paraguarí para las internas coloradas de 2027.

Por Emilce Ramírez
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El escenario político departamental comienza a reconfigurarse tras el anuncio del líder de Honor Colorado y presidente de la ANR, Horacio Cartes, de que su movimiento no presentará candidatos a ningún cargo electivo en las internas de 2027.

El diputado Esteban Martín Samaniego Álvarez (ANR-HC) es uno de los aspirantes a ocupar la Gobernación de Paraguarí.
El diputado Esteban Martín Samaniego Álvarez (ANR-HC) es uno de los aspirantes a ocupar la Gobernación de Paraguarí.

Sin embargo, los nombres de algunos políticos del noveno departamento ya venían sonando como candidatos a la Gobernación de Paraguarí, entre ellos el diputado Esteban Martín Samaniego Álvarez, de HC.

Asimismo, figura el presidente de la Seccional Colorada de Carapeguá, Heraldo Pereira, dirigente de Fuerza Republicana.

El presidente de la Seccional Colorada de Carapeguá, Heraldo Pereira (FR), aspira a llegar a la Gobernación de Paraguarí.
El presidente de la Seccional Colorada de Carapeguá, Heraldo Pereira (ANR-FR), aspira a llegar a la Gobernación de Paraguarí.

Lea más: Sin reelección de Cartes ni chapa propia: HC se retira de las internas coloradas del 2027

Otra que aspira a llegar a la Gobernación de Paraguarí es la exintendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez.

María del Carmen Benítez, exintendenta de Ybycuí (FR), aspira a ocupar la Gobernación de Paraguarí.
María del Carmen Benítez, exintendenta de Ybycuí (FR), aspira a ocupar la Gobernación de Paraguarí.

Baruja y Retamozo, ante un nuevo escenario

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja (HC), también deberá reorganizar su estrategia política en el departamento. Tras anunciar que no está interesado en integrar una dupla presidencial para 2028, su futuro como político vuelve a quedar sujeto a las negociaciones internas y a los acuerdos que pueda alcanzar con otros referentes de la ANR en el noveno departamento.

Los dirigentes cartistas de Paraguarí, el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, y la gobernadora Norma Zárate de Monges, podrían retomar las negociaciones de cara a las internas de la ANR.
Los dirigentes cartistas de Paraguarí, el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, y la gobernadora Norma Zárate de Monges podrían retomar las negociaciones de cara a las internas de la ANR.

Entre los dirigentes con quienes podría establecer entendimientos figuran la gobernadora Norma Zárate de Monges y el senador Ramón Retamozo, de Fuerza Republicana.

Lea más: Baruja rechaza integrar una dupla presidencial para el 2028

Las conversaciones entre estos sectores serán relevantes en los próximos días para definir las candidaturas y la distribución de espacios políticos en el departamento de Paraguarí.

El senador Ramón Retamozo (FR).
El senador Ramón Retamozo (FR).

El cronograma electoral del Tribunal Electoral Partidario de la ANR establece que la inscripción de movimientos se realizará desde hoy hasta el 30 de noviembre de este año.