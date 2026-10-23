Otorgan libertad ambulatoria a exintendente de Villa Hayes y a su hijo

El juez penal de garantías Humberto Otazú concedió libertad ambulatoria bajo fianza de Gs. 50.000.000 al exintendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala (Alianza).

El jefe comunal y su hijo Esteban David Ríos Isasi, fueron imputados por administración en provecho propio por un presunto negociado en la adjudicación de un terreno municipal en la zona de Remansito, por el cual no se habría realizado pago alguno.

El Juzgado Penal de Garantías estableció que ambos cumplan medidas alternativas a la prisión, como residir en el domicilio denunciado, no pudiendo cambiarlo sin autorización del Juzgado.

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También se les prohibió cambiar el número de celular proporcionado al Juzgado en audiencia; tienen la obligación de presentarse del 01 al 10 de manera mensual para firmar el libro de comparecencia en la secretaría del Juzgado; y tienen la prohibición de salida del país, entre otros.

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¿Por qué se los investiga?

En el contexto de la investigación fiscal, la propia Municipalidad de Villa Hayes informó el pasado 29 de septiembre de 2026 que no se registró pago alguno efectuado por Esteban David Ríos Isasi en concepto de adquisición definitiva del inmueble que se hizo durante la administración de su padre.

Según los datos, no se cuenta con comprobante contable que acredite el ingreso a las arcas municipales de G. 32.068.447 fijada como precio de venta. En el documento municipal se indica además que tampoco hay datos sobre el pago del canon de arrendamiento previo.

En cuanto a la responsabilidad atribuida a Esteban David Ríos Isasi, el Ministerio Público sostiene que el hijo del intendente, en su doble condición de funcionario municipal (secretario privado) y beneficiario habría prestado una contribución consciente y voluntaria a la concreción de los actos administrativos que le otorgaron el beneficio indebido.

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Para el Ministerio Público el hijo del intendente primero ocupó el predio municipal, supuestamente arrendó y luego fue adjudicado; sin embargo, nunca pagó un solo guaraní por el inmueble.

Esteban Ríos Ayala, llegó a la Municipalidad de Villa Hayes de mano de la Alianza para el Cambio compuesta por algunos colorados, el Partido Liberal Radical Auténtico y el Partido Encuentro Nacional. Su periodo comenzó en 2015 y entregó el poder en el 2021.