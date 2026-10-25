Ho’úma hule: diputados plantean que bolsas con logotipos en supermercados sean gratuitas

Los diputados Saúl González (ANR-oficialista)- quien ingresó al Congreso como suplente del cartista Orlando Arévalo- y Santiago Benítez (ANR-oficialista), suplente del abatido “Lalo” Gómes, presentaron un proyecto de ley que modifica el artículo 7° de la Ley Nº 5414/2015, “De promoción de la disminución de uso de plástico polietileno”.

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¿Qué dice el proyecto de ley sobre el cobro actual de las bolsas?

La iniciativa apunta a establecer criterios más equitativos para el cobro de las bolsas de un solo uso entregadas a los consumidores, además de fortalecer la protección de sus derechos. Actualmente, la normativa vigente autoriza el cobro de estos plásticos como mecanismo para disuadir su consumo y fomentar prácticas ecológicas.

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¿Cuál es el argumento principal de los diputados impulsores?

En contrapartida, los proyectistas sugieren que aquellas bolsas que incluyan marcas comerciales, logotipos, mensajes publicitarios o colores corporativos sean entregadas sin costo. El argumento central radica en que dichos elementos actúan como instrumentos de promoción y publicidad directa para los comercios.

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“Resulta razonable establecer que las bolsas que incorporen elementos de identificación comercial sean entregadas sin costo para el consumidor, teniendo en cuenta que su utilización contribuye a la difusión de la imagen y los intereses comerciales de la empresa”, detalla el documento.

¿Cuáles son las siguientes etapas del proyecto en el Congreso?

La propuesta legislativa fue girada para su estudio y análisis a las comisiones de Legislación y Codificación, y de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, antes de ser remitida para su tratamiento en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados.