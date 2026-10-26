¿Cómo impacta el triunfo de Lula en Paraguay? El análisis de Mario Paz Castaing sobre Itaipú e inversiones

El triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil deja importantes reflexiones sobre el equilibrio político regional y el futuro de la relación bilateral con Paraguay.

El exsenador y analista en asuntos internacionales Mario Paz Castaing, calificó el resultado como un hecho de gran envergadura histórica, aunque advirtió sobre la prudencia necesaria a un día de los comicios.

“Trato de ser prudente porque las evaluaciones muy profundas a un día de las elecciones todavía hay que analizarlas con mayor detenimiento. Pero lo primero que te surge es que la épica de Lula, eso es ineludible porque fue una campaña excepcional, histórica”, señaló el especialista.

Explicó que se trata de un hito institucional en el vecino país: “Es la primera vez desde 1989 que se instaura, después de la dictadura militar en Brasil, el sistema de doble vuelta y es la primera vez que el vencedor de primera vuelta no logra obtener la candidatura”.

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A esto añadió la ruptura de la tendencia regional, donde habitualmente ganan las oposiciones frente a los oficialismos, así como el contexto personal del mandatario electo.

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Gobernabilidad y retos parlamentarios

Pese al logro electoral, Paz Castaing remarcó que el escenario legislativo presentará severas complicaciones para la gestión venidera. “Fue una elección excepcional de Lula y creo que habló de que este mandato va a ser histórico, lo cual lo compromete porque condiciones tiene él, pero políticas en este momento están difíciles y complejas”, dijo.

“Va a tener un Congreso donde en el Senado va a tener 33 votos frente a 57 de la derecha. Y en diputados la diferencia aún es más amplia”, analizó.

Frente a esta coyuntura, indicó que la clave estará en la negociación con las bancadas del centro: “¿Y qué le queda en diputados? El Centrão para poder negociar algunas políticas porque esa coalición de partidos y movimientos de centro y centroderecha es muy flexible".

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Geopolítica, Itaipú e inversiones en Paraguay

En el plano de las relaciones internacionales y el impacto directo en Paraguay, el analista sostuvo que el resultado coloca al país en una posición favorable para negociar, dependiendo del pragmatismo diplomático que aplique el gobierno nacional.

En materia geopolítica, puntualizó: “En términos de geopolítica, yo creo que le conviene a este gobierno y a los gobiernos de tendencia de centroderecha que y sobre todo esta derecha que hoy gobierna el Paraguay. Le conviene el resultado que Lula sigue siendo el dique de contención de la administración Trump”.

Argumentó que con otro escenario, la atención de Washington se habría concentrado de forma casi exclusiva en Brasilia.

Respecto a las negociaciones bilaterales y energéticas, recordó la postura histórica del líder brasileño: “Lula siempre fue un poco más sensible a las demandas del Paraguay, por lo menos en sus dos primeros mandatos. Este tercero lo fue hasta el 2024 y con algunas concesiones, como por ejemplo esta tarifa de 19,28 para la producción de Itaipú”.

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Finalmente, sobre la atracción de inversiones y la competitividad económica, Paz Castaing destacó el potencial paraguayo frente al contexto tributario brasileño. “Es más conveniente desde ese punto de vista, probablemente el alto costo impositivo que no hay manera de que lo reduzcan”, concluyendo que la necesidad de un ajuste fiscal y el costo de vida en Brasil mantendrán a la economía paraguaya como una opción atractiva y accesible para los negocios y el turismo regional.