Hambre Cero no llegó a su meta de alumnos en ningún mes de 2026

Hambre Cero en las Escuelas promete un plato de comida para cada alumno del sistema público de educación inicial y escolar básica.

Para 2026 tiene un presupuesto de G. 3,56 billones, unos US$ 573 millones, entre las gobernaciones y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que lo ejecuta en Asunción, Central y Presidente Hayes.

Según las cifras oficiales del Ministerio de Economía, el programa se acercó a su meta de alumnos, pero no la alcanzó.

La meta que no se alcanza

La meta para 2026 es de 975.509 alumnos. En febrero se atendió a 951.256, unos 24.000 menos, y en marzo la brecha llegó a 27.255, la mayor del año.

Desde mayo la distancia se achicó y en julio, último mes informado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su web, el programa llegó a 964.062 alumnos, todavía 11.447 por debajo de lo previsto.

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La diferencia no se reparte de manera pareja. Diez departamentos quedaron por debajo de su meta en julio y la mayor brecha está en Asunción, donde el MDS atendió a 42.202 de los 50.595 alumnos previstos, apenas el 83,4 %.

Le siguen Alto Paraná, con 2.832 alumnos menos, y Central, también a cargo del MDS, con 2.488. Los otros ocho departamentos alcanzaron o superaron la meta.

Hallazgos de la Contraloría

Las visitas de la Contraloría General de la República (CGR) muestran que detrás de los porcentajes hay escuelas que reciben menos raciones que alumnos.

En mayo, mientras el MEF registraba en Presidente Hayes casi la totalidad de la meta, los auditores recorrieron seis escuelas del departamento y encontraron notas de entrega por 1.717 raciones para 2.545 alumnos autorizados. En el Colegio Blas Garay de Villa Hayes, llegaban 330 raciones para 554 estudiantes.

La CGR calificó esas diferencias como un incumplimiento. El MDS respondió que pide a las empresas solo lo que cada escuela necesita, para evitar el desperdicio, y la Contraloría aclaró que no constató alumnos sin almuerzo.

También encontraron registros que no reflejan la realidad. En una escuela de San José de los Arroyos, en el Registro Único del Estudiante (RUE), con el que se calculan las raciones, figuraban 542 alumnos cuando solo 418 estaban inscriptos y asisten, una diferencia que la CGR pidió investigar.

Lo que cuentan las escuelas

Los reportes recibidos en FOCO, una plataforma de monitoreo ciudadano de la organización reAcción Paraguay, describen el mismo problema. Una docente de una escuela de Caraguatay (Cordillera) escribió que tienen 86 alumnos inscriptos y reciben almuerzo para 69. En Itakyry (Alto Paraná), un directivo de escuela contó que en un aula plurigrado donde hay 13 alumnos, solo llega comida para 8.