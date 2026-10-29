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Política
29 de octubre de 2026 - 00:23

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 29 de octubre

Santiago Peña en el acto simbólico que marcó la apertura oficial del año lectivo 2026 en el Colegio Nacional EMD Ysaty.
El presidente de la República, Santiago PeñaGentileza/Presidencia de la República

El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este jueves una agenda oficial centrada en la inauguración e inicio de obras de infraestructura y agua potable en el departamento de Presidente Hayes durante la mañana, seguida de reuniones de trabajo con ministros del Poder Ejecutivo y autoridades militares durante la tarde en la residencia presidencial.

Por ABC Color
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  • 08:30: acto de inicio de obra para la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable, donación del Gobierno de Japón a través de la JICA, en la ciudad de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes.
  • 09:30: inauguración de obras de pavimento tipo asfáltico y de hormigón de la infraestructura vial de la Región Occidental, en el departamento de Presidente Hayes.
  • 11:30: reunión con Rubén Ramírez, ministro de Relaciones Exteriores, en Mburuvicha Róga.
  • 12:30: reunión con Luis Ramírez, ministro de Educación y Ciencias, en Mburuvicha Róga.
  • 16:00: reunión de Comando en Jefe, en Mburuvicha Róga.
  • 17:30: reunión interinstitucional, en Mburuvicha Róga.

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