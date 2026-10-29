- 08:30: acto de inicio de obra para la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable, donación del Gobierno de Japón a través de la JICA, en la ciudad de Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes.
- 09:30: inauguración de obras de pavimento tipo asfáltico y de hormigón de la infraestructura vial de la Región Occidental, en el departamento de Presidente Hayes.
- 11:30: reunión con Rubén Ramírez, ministro de Relaciones Exteriores, en Mburuvicha Róga.
- 12:30: reunión con Luis Ramírez, ministro de Educación y Ciencias, en Mburuvicha Róga.
- 16:00: reunión de Comando en Jefe, en Mburuvicha Róga.
- 17:30: reunión interinstitucional, en Mburuvicha Róga.
29 de octubre de 2026 - 00:23
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 29 de octubre
El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este jueves una agenda oficial centrada en la inauguración e inicio de obras de infraestructura y agua potable en el departamento de Presidente Hayes durante la mañana, seguida de reuniones de trabajo con ministros del Poder Ejecutivo y autoridades militares durante la tarde en la residencia presidencial.
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