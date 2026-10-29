Santiago Peña: su agenda oficial para el día 29 de octubre

El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este jueves una agenda oficial centrada en la inauguración e inicio de obras de infraestructura y agua potable en el departamento de Presidente Hayes durante la mañana, seguida de reuniones de trabajo con ministros del Poder Ejecutivo y autoridades militares durante la tarde en la residencia presidencial.

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