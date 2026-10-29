- 08:00 h: acto de inicio de obras del Gran Hospital General de Asunción, en el barrio Sajonia, ciudad de Asunción.
- 09:30 h: recorrido de zonas de obras en el nuevo barrio Bañado Tacumbú, en el barrio Tacumbú, ciudad de Asunción.
- 10:30 h: reunión con Gustavo Villate, ministro del MITIC, en Mburuvicha Róga.
- 11:30 h: reunión con Cesar Ibarrola, ministro director general de Administración y Finanzas, en Mburuvicha Róga.
- 12:30 h: reunión con Roberto Moreno, ministro asesor jurídico, en Mburuvicha Róga.
29 de octubre de 2026 - 23:44
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 30 de octubre
El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este viernes una agenda oficial que incluye el inicio de obras hospitalarias y el recorrido por zonas de infraestructura en barrios de Asunción durante la mañana, seguido de reuniones de trabajo con ministros del Poder Ejecutivo en la residencia presidencial.
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