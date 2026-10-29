ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Política
29 de octubre de 2026 - 23:44

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 30 de octubre

Al asumir la primera magistratura el 15 de agosto de 2023, Santiago Peña reafirmó su compromiso con la salud pública. EFE/ Sebastián Blanco Salazar
El presidente de la República, Santiago PeñaSebastian Blanco Salazar

El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este viernes una agenda oficial que incluye el inicio de obras hospitalarias y el recorrido por zonas de infraestructura en barrios de Asunción durante la mañana, seguido de reuniones de trabajo con ministros del Poder Ejecutivo en la residencia presidencial.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.
  • 08:00 h: acto de inicio de obras del Gran Hospital General de Asunción, en el barrio Sajonia, ciudad de Asunción.
  • 09:30 h: recorrido de zonas de obras en el nuevo barrio Bañado Tacumbú, en el barrio Tacumbú, ciudad de Asunción.
  • 10:30 h: reunión con Gustavo Villate, ministro del MITIC, en Mburuvicha Róga.
  • 11:30 h: reunión con Cesar Ibarrola, ministro director general de Administración y Finanzas, en Mburuvicha Róga.
  • 12:30 h: reunión con Roberto Moreno, ministro asesor jurídico, en Mburuvicha Róga.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Política
Plan de Alliana de usar “Concordia Colorada” se despeña: Marito Abdo es la piedra en el camino
Ver más
04
Economía
Carmen Marín renuncia al directorio del BCP
Ver más
05
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más

Te puede interesar