Santiago Peña: su agenda oficial para el día 30 de octubre

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 30 de octubre

El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este viernes una agenda oficial que incluye el inicio de obras hospitalarias y el recorrido por zonas de infraestructura en barrios de Asunción durante la mañana, seguido de reuniones de trabajo con ministros del Poder Ejecutivo en la residencia presidencial.