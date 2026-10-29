Zenaida Delgado: Líder Amarilla dice que aún no se demostró uso indebido de influencias

La Cámara de Senadores fijó para la próxima semana el estudio del pedido de pérdida de investidura de la senadora oficialista Zenaida Delgado. El libelo acusatorio fue incluido como primer punto del orden del día, con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa de la parlamentaria.

Delgado fue acusada por sus propias excolaboradoras de exigir transferencias mensuales de sus bonificaciones, conocidas como “peajes”, además de pagos a cambio de cargos permanentes.

El senador liberal Líder Amarilla señaló que, si bien el caso constituye un “escándalo”, corresponde determinar jurídicamente si los hechos denunciados se encuadran en el uso indebido de influencias.

“Hasta el momento, todavía no se está configurando el uso indebido de influencias. Eso es lo que vamos a discutir en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el lunes, y ver los elementos que tienen, si hay que aplicar otro tipo de sanciones, como éticas, suspendiones de hasta 60 días sin doce de sueldo”, declaró.

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Plantean sanciones éticas para la senadora

El legislador indicó que la Comisión de Asuntos Constitucionales analizará los elementos disponibles para determinar si corresponde avanzar con la pérdida de investidura o considerar otro tipo de medidas.

Amarilla planteó la posibilidad de aplicar “sanciones éticas” previstas en el reglamento interno del Senado, en caso de que los hechos no configuren el uso indebido de influencias.

El senador también señaló que todavía no está reglamentada la limitación de la cantidad de funcionarios que puede contratar cada legislador.

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Defiende el plazo para la defensa de Delgado

Asimismo, el legislador liberal defendió el tiempo concedido a Delgado para ejercer su defensa ante el pedido de pérdida de investidura.

Sostuvo que debe respetarse el debido proceso y afirmó que la senadora cuenta con siete días para presentar su defensa antes de que avance el tratamiento del caso.