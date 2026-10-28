Zenaida Delgado se declara inocente y pide siete días para analizar las pruebas en su contra

La senadora Zenaida Delgado se declaró inocente de las acusaciones en su contra y pidió al pleno del Senado un plazo de siete días hábiles para analizar las pruebas y presentar su descargo antes de que se resuelva el pedido de pérdida de investidura.

Durante la sesión extraordinaria, Delgado planteó una moción de orden para solicitar el aplazamiento del tratamiento y, de manera subsidiaria, la remisión del caso a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública.

“Me declaro inocente de todas las acusaciones, de todas las injurias que se me está atribuyendo”, manifestó ante el presidente y los demás integrantes de la Cámara Alta.

Zenaida Delgado invoca su derecho a la defensa

En su intervención, la legisladora invocó los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional, relativos a las garantías de la defensa, y mencionó el artículo 201, al sostener que debe existir una comprobación fehaciente del uso indebido de influencias.

Delgado argumentó que necesita conocer íntegramente el pedido de pérdida de investidura, sus ampliaciones, anexos y pruebas, además de contar con una identificación precisa de los hechos que se le atribuyen.

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Según expuso, entre las diligencias que pretende realizar figuran el cotejo de movimientos bancarios con sus antecedentes, el análisis completo de conversaciones y la recopilación de expedientes administrativos. También pidió tiempo para preparar respuestas sobre los testimonios y demás elementos incorporados al caso.

Pide siete días hábiles antes de resolver su pérdida de investidura

La senadora solicitó que el plazo comience a computarse desde el día siguiente a la entrega íntegra del libelo acusatorio y sus anexos. Asimismo, pidió que se le comunique formalmente el procedimiento aplicable y que cualquier incorporación posterior de pruebas contemple un tiempo adecuado para responder.

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Como alternativa al aplazamiento, planteó remitir las actuaciones a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la posibilidad de presentar y ampliar su descargo antes de que el pleno adopte una decisión definitiva.

La legisladora también solicitó que las decisiones sobre sus planteamientos y sus fundamentos queden expresamente asentadas en el acta de la sesión. Además, dejó a salvo su derecho a promover las impugnaciones que correspondan.

Niega los cobros indebidos y afirma que colaborará con la Fiscalía

Delgado rechazó la atribución de cobros indebidos vinculados con cargos públicos y sostuvo que su solicitud busca garantizar una defensa efectiva dentro del procedimiento parlamentario.

En ese sentido, afirmó que mantiene su disposición a colaborar con el Ministerio Público y a preservar y aportar los antecedentes pertinentes que estén en su poder.

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La senadora aclaró que su pedido no pretende condicionar el trámite parlamentario al resultado de una eventual causa penal, sino contar con las condiciones necesarias para conocer, examinar y controvertir las pruebas presentadas en su contra.

El pedido de aplazamiento busca postergar el tratamiento de fondo de la pérdida de investidura hasta que la legisladora pueda presentar su descargo. La decisión sobre la moción corresponde al pleno del Senado.

Finalmente el pleno del Senado, por 28 votos resolvió llevar el tratamiento para la próxima sesión ordinaria del 4 de noviembre.