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Política
13 de noviembre de 2026 - 01:00

Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres

Lucca de Barba, exgerente.
Lucca de Barba, exgerente.Archivo, ABC Color

Bolsones, sobres de manila, mochilas y cajas negras se utilizaban para distribuir millones de guaraníes en efectivo de Ueno Bank, del Grupo Vázquez. Documentos y correos internos, entregados a nuestro diario por funcionarios de la entidad bancaria en proceso de resolución, revelan nombres de quienes exigían la preparación de los paquetes con dinero. Uno de ellos era Lucca de Barba, exgerente de Integración del Grupo Vázquez, La Fiscalía tiene en sus manos estos documentos, en algunos de los cuales aparecen los beneficiarios.

Por ABC Color
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“Ya contamos con el fondeo, favor extraer y coordinar”. Esta era la indicación expresa que recibían por correo electrónico los funcionarios de Ueno Bank, del Grupo Vázquez SAE –presidido por el imputado Federico Miguel Vázquez–, para preparar bolsones, mochilas, cajas negras o sobres de manila cargados con miles de millones de guaraníes.

Según las notificaciones internas, uno de los nombres recurrentes en la coordinación es el de Lucca de Barba, exgerente de Integración Financiera y Comercial del Grupo Vázquez.

La serie de documentos, que incluye correos electrónicos y mensajes de texto entregados a nuestro diario por funcionarios del conglomerado empresarial y depositados en la Fiscalía, detalla cómo debían distribuirse los paquetes e identifica a algunos beneficiarios en planillas.

Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres

Pedido de MV

Los rastros de los pedidos quedaron plasmados en mensajes. Ueno Bank atravesaba un sumario administrativo por financiación indirecta ordenado por el Banco Central del Paraguay (BCP); sin embargo, Lucca de Barba exigía millones en efectivo por orden de MV (Miguel Vázquez). El martes 13 de octubre de 2026, De Barba solicitó que se prepararan 500 millones de guaraníes en efectivo. Seis días después, el 19 de octubre, se registró otro pedido por 90 millones y 140 millones de guaraníes.

El 22 de octubre apareció un requerimiento de 480 millones para reposición y de 1.500 millones como solicitud nueva. A esta última petición se sumó la urgencia de contar con los fondos en el mismo día y la instrucción de tramitar cualquier firma necesaria debido a que se trataba de un “pedido MV” (sic).

Los pedidos de efectivo
Los pedidos de efectivo

Notas sin fecha

Además de los chats, los correos electrónicos dejaron registros. El viernes 2 de octubre de 2026, se emitió la orden: “Preparemos las notas sin fecha y ni bien contemos con el fondeo por favor extraer y coordinar con Lucca de Barba la entrega” (sic).

Asimismo, se adjuntó un cuadro que detalla una distribución de 881 millones de guaraníes. De este monto, 753 millones debían colocarse en una caja negra, 99 millones en una bolsa y 28 millones en un sobre.

En otro sector se añadieron dos tablas con supuestos cálculos de intereses. Este tipo de correos se envió mes a mes con instrucciones para repartir el dinero en cajas negras, bolsas y sobres.

En enero de este año, por ejemplo, se emitieron tres directrices sobre un monto de 1.176 millones de guaraníes. La primera consistía en coordinar con la caja de Ueno para disponer del efectivo; la segunda, en “colocar en bolsón o mochila ya que no va entrar en cajas negra todo” (sic); y la última, en “coordinar con Gómez o el sr. Miguel este caso particular” (sic).

Finalmente, se incluyó la observación de registrar el movimiento como pedido L.B. (Lucca de Barba) para identificar la extracción.

Seprelad muda por cobros de presidente de Conmebol

Documentos y correos internos de Ueno Bank evidencian que el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, cobró al Grupo Vázquez más de US$ 3,5 millones por “anticipo de comisiones futuras”. Los pagos de la cuenta corporativa del conglomerado a la cuenta personal de Alejandro Domínguez se justificaron con recibos de dinero comunes ante un control de cumplimiento.

Al respecto, ayer ABC intentó conocer la postura de la ministra-secretaria de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, designada en su momento por el destituido Santiago Peña. Sin embargo, no respondió a las llamadas ni a los mensajes.

La cartera antilavado no solo permanece en silencio en este tema. Desde el 3 de noviembre pasado, cuando se dispuso la resolución de Ueno Bank. Precisamente, su última publicación oficial data de esa fecha.

Liliana Alcaraz, ministra de Seprelad, durante su viaje a Luxemburgo.
Liliana Alcaraz, ministra de Seprelad, durante su viaje a Luxemburgo.

Fiscalía y Congreso piden explicaciones

El silencio de Seprelad obligó a la Fiscalía a solicitar informes financieros y societarios de 27 imputados y 20 empresas mencionadas en la investigación sobre un presunto esquema de préstamos simulados en Ueno Bank, propiedad del Grupo Vázquez.

Diputados presentaron una denuncia y pidieron investigar si Seprelad cumplió con sus controles sobre los reportes de operaciones sospechosas vinculados al banco. Además, en el Senado, legisladores impulsan una comisión para investigar a Seprelad, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y a otros organismos de control.

Los viajes internacionales de la ministra Liliana Alcaraz
Los viajes internacionales de la ministra Liliana Alcaraz

Viajes y millones en viáticos

Lo cierto es que mientras nuestro país sortea la caída de un banco por presuntas irregularidades en su manejo y aparecen sugestivos pagos como al titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, la Seprelad de Liliana Alcaraz está más concentrada en viajes. Según planillas, entre octubre de 2025 y octubre de 2026 Alcaraz realizó 12 viajes internacionales y recibió G. 117.091.098 en viáticos.

Los viajes eran a plenarias, reuniones, seminarios o congresos sobre prevención del lavado de activos, en su mayoría del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el grupo de expertos antilavado de la Organización de los Estados Americanos - OEA (GELAVEX).

El viático más alto fue el de la plenaria del GAFI en París (Francia), del 25 al 31 de octubre de 2026: G. 25.341.938. Le sigue la reunión del GELAVEX en Wa-

shington, en noviembre de 2025 (G. 15.943.874), y la plenaria del GAFILAT en Guatemala, en diciembre de 2025 (G. 14.722.556).

Siete viajes sin rendición

Siete de los 12 viajes no tienen rendición de cuentas publicada, y sus viáticos suman G. 77.628.167.

La web de Seprelad no contiene ni una sola planilla de viáticos ni informes de viajes de 2023, de 2024 ni de los primeros ocho meses de 2025. El vacío abarca los dos primeros años de gestión de Alcaraz, que asumió en agosto de 2023, incluido el periodo en el que presidió el GAFILAT (2024).

Sin embargo, las noticias de la propia Seprelad informan al menos ocho viajes en 2023 y 2024, a destinos como Punta del Este, Singapur, Bogotá, Guayaquil y São Paulo, y otros en 2025, como Luxemburgo y San Salvador.

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