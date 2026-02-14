Juegos Olímpicos de Invierno y libido al máximo: deportistas se quedan sin preservativos

Los deportistas que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina han acabado con los 10.000 preservativos que la organización del evento ha distribuido gratuitamente en las zonas donde se alojan los atletas.

El Comité Olímpico Internacional (COI) confirmó el sábado que los atletas participantes en los Juegos, que comenzaron el 6 de febrero, han acabado con los 10.000 preservativos ofrecidos por la organización.

“Son 10.000 para 2.800 atletas ¡Imagínense!”, dijo con una gran sonrisa el portavoz del COI, Mark Adams, en la rueda de prensa diaria.

Lea más: ¿Sexo antes de competir? La ciencia frente al mito de la abstinencia en atletas de alto rendimiento

¿Competidores cargados de testosterona?

Mialitiana Clerc, una esquiadora alpina malgache de 24 años, explicó que los preservativos gratuitos ya se habían agotado rápidamente en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, en Pekín, hace cuatro años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No me sorprende tanto porque sé que en los Juegos Olímpicos de Invierno hay mucha gente que usa preservativos porque ya lo vi en Pekín”, aseguró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Compiten por el oro en San Valentín: la pareja que es rival en los Juegos Olímpicos de Invierno

“Había muchas cajas en la entrada de cada edificio donde nos alojábamos y cada día las cajas quedaban vacías”, añadió Clerc, quien habló en la rueda de prensa como beneficiaria de una beca del COI.

Lea más: Compiten por el oro en San Valentín: la pareja que es rival en los Juegos Olímpicos de Invierno

Que hayan desaparecido los preservativos no es forzosamente sinónimo de que hayan sido utilizados: “Mucha gente los da a amigos de fuera de los Juegos a modo de regalo”, apuntó la esquiadora.

Hace ya tiempo que las Villas Olímpicas donde se alojan los deportistas durante los Juegos tienen fama de ser un hervidero de encuentros sexuales entre competidores cargados de testosterona.