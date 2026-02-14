Estilo de vida
14 de febrero de 2026 - 18:57

Compiten por el oro en San Valentín: la pareja que es rival en los Juegos Olímpicos de Invierno

Kim Meylemans y Nicole Rocha Silveira.
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 no paran de dar sorpresas. Justo en el Día de los Enamorados hablamos de una pareja que se enfrenta por el oro en la competencia, nada menos que en el día del amor.

Por ABC Color

Hablamos de la atleta belga Kim Meylemans y la atleta brasileña Nicole Rocha Silveira, quienes justo en San Valentín se enfrentan en la final femenina de Skeleton en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Visibilidad LGBTQIA+ en el deporte

El posteo de la cuenta oficial de los juegos cuenta que Meylemans planeó en secreto proponer matrimonio a su novia exactamente el mismo día hace dos años, pero Silveira se adelantó.

Lea más: Los días mágicos de Chipi Vera y Dani Chung en los Juegos Olímpicos de Invierno

Se casaron oficialmente en 2025 y planean celebrarlo a lo grande después de los Juegos Olímpicos.

Son emabajadoras de la Pride House, buscando visibilidad LGBTQIA+ en el deporte.

¿Conocías esta historia de amor y deporte de alto rendimiento?