Compiten por el oro en San Valentín: la pareja que es rival en los Juegos Olímpicos de Invierno

Hablamos de la atleta belga Kim Meylemans y la atleta brasileña Nicole Rocha Silveira, quienes justo en San Valentín se enfrentan en la final femenina de Skeleton en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.
Visibilidad LGBTQIA+ en el deporte
El posteo de la cuenta oficial de los juegos cuenta que Meylemans planeó en secreto proponer matrimonio a su novia exactamente el mismo día hace dos años, pero Silveira se adelantó.
Se casaron oficialmente en 2025 y planean celebrarlo a lo grande después de los Juegos Olímpicos.
Son emabajadoras de la Pride House, buscando visibilidad LGBTQIA+ en el deporte.
