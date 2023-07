Cierre de temporada de School of Rock

Más de 200 alumnos de School of Rock interpretaron clásicos del rock de diferentes estilos, desde The Beatles y The Kinks hasta Nirvana y Beastie Boys, durante el show de cierre de la octava temporada. El evento se realizó Touch! del Paseo Carmelitas, con la asistencia de padres, familiares y amigos de los nuevos talentos.