El Colegio del Sol celebra 35 años de vida institucional, con su Interescolar Deportivo

Más de 1000 deportistas y actividades para toda la familia ofrecerá el interescolar deportivo que se llevará a cabo durante los tres días del fin de semana, comenzando a las 16:00 horas del viernes 15, continuando el sábado 16 de 8:00 a 20:00 horas, y concluyendo el domingo 17 de septiembre alrededor de las 15:00 horas, con la ceremonia de premiación.

Las entradas ya están disponibles y tienen un costo de G 10.000 por día. Durante el lanzamiento, el coordinador de educación física, Prof. Mariano Stradella informó que la competencia contará con la participación de 18 colegios, entre ellos, De la Asunción (CAS), Liberty, Alpha College, Santa Clara, Santa Francés, Virgen de Fátima, Palomino, Sagrado Corazón de Jesús (CESCJ), Torrefuerte, Santa Ana (SAS), Paraguayo Americano (CCPA), Los Laureles (CEL), Panamericano (PAIS), Sagrados corazones (SSCC), Faith y Las Colinas.

Las modalidades incluyen handball femenino (sub 8/10 y 12), fútbol masculino (sub 7, 8, 10 y 12) y básquetbol 5x5 masculino (sub 12). El programa abarca cerca de 170 partidos, con 117 equipos y más de 1000 deportistas seleccionados. El domingo 17 se llevará a cabo un “Torneo de Ajedrez” (sub 8, 10 y 12), y las inscripciones están abiertas a través de un formulario disponible en línea, con un costo de G. 50.000. Ese mismo día a las 09:00 horas, habrá una carrera de triciclos y bicicletas para niños de 3, 4 y 5 años, con modalidades de triciclo convencional, bicicletas con rueditas de apoyo y push bike.

Las inscripciones tienen un costo de G. 20.000 por participante.