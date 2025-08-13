Sociales

Conmemoran Día del Médico Estético

La Sociedad Paraguaya de Medicina Regenerativa y Clínica Estética llevó a cabo un festejo por el Día del Médico Estético, que se celebra cada 8 de agosto en memoria del Prof. Dr. César Manuel Sisa. El evento se desarrolló en Negroni Rooftop at Dazzler, con la presencia de destacados profesionales del rubro, representantes de instituciones médicas, autoridades e invitados especiales. La noche estuvo marcada por la camaradería, los discursos emotivos y los reconocimientos, lo cual resaltó el aporte de los profesionales a la salud y al bienestar de los paraguayos.

Por ABC Color
13 de agosto de 2025 - 01:00
Ana Rodas, presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Regenerativa y Clínica Estética, Dr. Raúl Fanego y Liz Armoa.
Mayra Santacruz, Nathalia Villalba y Natalia Fernández.
Miguel Iriarte y Mariangel Cáceres.
Ana Sisa, Maria Paz Cáceres Sisa y Ramona Duarte de Sisa.
Belén Díaz, Tamara Martínez, Rodney Dávalos, Lourdes Grance e Isabel Correa.
Karina Figueroa, Guillermo Cáceres y Claudia Sánchez.
Lía Theys, Fabio Manavella y Gillyane Pedreira.
Gustavo Brítez, Edith Ortega y Gabriel Dávalos.
