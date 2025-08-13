Conmemoran Día del Médico Estético

La Sociedad Paraguaya de Medicina Regenerativa y Clínica Estética llevó a cabo un festejo por el Día del Médico Estético, que se celebra cada 8 de agosto en memoria del Prof. Dr. César Manuel Sisa. El evento se desarrolló en Negroni Rooftop at Dazzler, con la presencia de destacados profesionales del rubro, representantes de instituciones médicas, autoridades e invitados especiales. La noche estuvo marcada por la camaradería, los discursos emotivos y los reconocimientos, lo cual resaltó el aporte de los profesionales a la salud y al bienestar de los paraguayos.