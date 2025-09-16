Sociales

Arte y tradición brillaron en la muestra colectiva “Ñandutí”

El Hotel Villa Morra Suites abrió sus puertas para recibir a destacadas creadoras en la muestra colectiva “Ñandutí”. La velada reunió a reconocidas artistas y a la artesana María Cristina Pereira, quienes compartieron con el público obras inspiradas en la riqueza cultural del Paraguay. Entre colores, texturas y formas, los invitados disfrutaron de una noche que celebró la tradición y el talento femenino en un ambiente de elegancia y arte compartido.

Por ABC Color
16 de septiembre de 2025 - 01:00
Misato Arai, Takahiro Nozuki, Adita González de Heisecke, Laura Gubetich de Martínez y Horacio Guimaraens.
Misato Arai, Takahiro Nozuki, Adita González de Heisecke, Laura Gubetich de Martínez y Horacio Guimaraens. Pedro Gonzalez
Guillermo López Moreira, Malu Bóbeda, María Luisa Picasso y Alejandra Acosta.
Guillermo López Moreira, Malu Bóbeda, María Luisa Picasso y Alejandra Acosta.
Francesco Finizio, Elizabeth Rugilo, Carolina Abbate y Odila Benítez.
Francesco Finizio, Elizabeth Rugilo, Carolina Abbate y Odila Benítez.
Christian Ramírez, Luciara Ramírez y Marisa Adorno.
Christian Ramírez, Luciara Ramírez y Marisa Adorno.
Irma Pineda, Maritza Careaga y Silvia Torres.
Irma Pineda, Maritza Careaga y Silvia Torres.
Macarena Wasmosy y Víctor Taboada.
Macarena Wasmosy y Víctor Taboada.
Carlos Heisecke y Luis Alberto Martínez.
Carlos Heisecke y Luis Alberto Martínez.
Nicolás y Macarena Paciaroni.
Nicolás y Macarena Paciaroni.
Enlace copiado