Arte y tradición brillaron en la muestra colectiva “Ñandutí”

El Hotel Villa Morra Suites abrió sus puertas para recibir a destacadas creadoras en la muestra colectiva “Ñandutí”. La velada reunió a reconocidas artistas y a la artesana María Cristina Pereira, quienes compartieron con el público obras inspiradas en la riqueza cultural del Paraguay. Entre colores, texturas y formas, los invitados disfrutaron de una noche que celebró la tradición y el talento femenino en un ambiente de elegancia y arte compartido.