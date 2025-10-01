Asomedes lanzó revista científica “Ciencia y Estética”

La Asociación Paraguaya de Medicina Estética (Asomedes) lanzó la Revista Científica “Ciencia y Estética” para unir ciencia, innovación y excelencia. La revista, estará al servicio de los profesionales de la medicina estética en Paraguay y la región, afirmó la directora de Asomedes, doctora Ana Rodas. Del evento, ambientado por el violinista Steven Wu, participaron referentes de la medicina, sociedades científicas y farmacéuticas.