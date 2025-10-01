Sociales

Asomedes lanzó revista científica “Ciencia y Estética”

La Asociación Paraguaya de Medicina Estética (Asomedes) lanzó la Revista Científica “Ciencia y Estética” para unir ciencia, innovación y excelencia. La revista, estará al servicio de los profesionales de la medicina estética en Paraguay y la región, afirmó la directora de Asomedes, doctora Ana Rodas. Del evento, ambientado por el violinista Steven Wu, participaron referentes de la medicina, sociedades científicas y farmacéuticas.

Por ABC Color
01 de octubre de 2025 - 01:00
Carlos Ríos, Ana Rodas y Leslie Ortner.
Carlos Ríos, Ana Rodas y Leslie Ortner.SILVIO ROJAS
Liz Armoa, Raúl Fanego y Pamela Grau.
Liz Armoa, Raúl Fanego y Pamela Grau.
Daniela de los Reyes, Claudia Sánchez Candia y Alma Yegros.
Daniela de los Reyes, Claudia Sánchez Candia y Alma Yegros.
Gustavo Brítez, Jonathan Thompson, Gabriel Dávalos.
Gustavo Brítez, Jonathan Thompson, Gabriel Dávalos.
Gabriela Raffaelli, Isabel Correa y Stefany Motta.
Gabriela Raffaelli, Isabel Correa y Stefany Motta.
Gabriela y Alejandro Sciscioli.
Gabriela y Alejandro Sciscioli.
Vidalia Cáceres y Verónica Marín.
Vidalia Cáceres y Verónica Marín.
Griselda Cañete, María Elena Rodríguez y Carolina Morínigo.
Griselda Cañete, María Elena Rodríguez y Carolina Morínigo.
Carlos Sandoval, Lourdes Grance y Blas Fleitas.
Carlos Sandoval, Lourdes Grance y Blas Fleitas.
