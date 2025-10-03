Sociales

Cóctel de clausura de la XV Conferencia Latinoamericana de Arbitraje

El Centro de Estudios de Derecho Economía y Política (CEDEP) realizó un cóctel de clausura de la XV Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA), para agradecer a expositores e invitados especiales que formaron parte de uno de los eventos internacionales más importante del ámbito jurídico y empresarial. La ocasión especial, reunió a destacados profesionales del arbitraje comercial e internacional, jueces, académicos y representantes de organismos multilaterales.

Por ABC Color
03 de octubre de 2025 - 01:00
José Antonio Moreno Rodríguez, Teresa Bendlin de Moreno y Diego Fernández Arroyo.
Juan Pablo Argentato, Analía González, Virginia González y Kenneth Figueroa.
Juan Ferreira y Francisco Calvo.
Sofia Jalles, María Isabel Delleur, Luis Paradell y Eugenie Caroit.
Juan Carlos Herrera y Juan Francisco Nasser.
Cinthya Villarroel, Lara Panosch y Eric Wheeler.
Verónica Cano y Patricia Velasco.
