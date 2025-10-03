Cóctel de clausura de la XV Conferencia Latinoamericana de Arbitraje

El Centro de Estudios de Derecho Economía y Política (CEDEP) realizó un cóctel de clausura de la XV Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA), para agradecer a expositores e invitados especiales que formaron parte de uno de los eventos internacionales más importante del ámbito jurídico y empresarial. La ocasión especial, reunió a destacados profesionales del arbitraje comercial e internacional, jueces, académicos y representantes de organismos multilaterales.