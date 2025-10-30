Sociales
30 de octubre de 2025 - 01:00

Arte y conciencia en “Galería Rosa”

Liliana Bauza, Lourdes Mendoza y Raquel Oviedo.
Liliana Bauza, Lourdes Mendoza y Raquel Oviedo.Gentileza

Keller Williams Paraguay celebró el Octubre Rosa con el evento “Galería Rosa: Arte y Conciencia.” La actividad unió arte y prevención en sus oficinas, destacando la exposición de obras y el testimonio de la artista Eve Jacks, sobreviviente de cáncer, como símbolo de fortaleza. La iniciativa buscó generar conciencia sobre la detección temprana y celebrar la vida.

Por ABC Color
