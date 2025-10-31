Mather Company celebró 36 años de innovación y compromiso con la salud

En Talleyrand Costanera, la emblemática empresa paraguaya Mather Company celebró sus 36 años con un encuentro lleno de elegancia y calidez, reuniendo a colaboradores, médicos de diferentes especialidades y aliados estratégicos. En una noche cargada de felicitaciones para el Directorio, donde se destacó la trayectoria de la compañía y su compromiso con la innovación, la excelencia y la vocación de servicio al cuidado de la salud, en un ambiente que reflejó orgullo, con expectativa de aún más crecimiento empresarial.