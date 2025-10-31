Sociales
31 de octubre de 2025 - 01:00

Mather Company celebró 36 años de innovación y compromiso con la salud

El Ing. Ernesto y la Lic. Karin Wasmosy junto a Dora Schmidt acompañada por el Dr. Ernesto y Verónica Wasmosy.
En Talleyrand Costanera, la emblemática empresa paraguaya Mather Company celebró sus 36 años con un encuentro lleno de elegancia y calidez, reuniendo a colaboradores, médicos de diferentes especialidades y aliados estratégicos. En una noche cargada de felicitaciones para el Directorio, donde se destacó la trayectoria de la compañía y su compromiso con la innovación, la excelencia y la vocación de servicio al cuidado de la salud, en un ambiente que reflejó orgullo, con expectativa de aún más crecimiento empresarial.

Por ABC Color
Fabrizio Wasmosy, Nicolás García, Astrid Gunther Wasmosy, Bruno Bosmans Wasmosy y Eugenia Calvo.
Cinthia Melgarejo, Tomás Mateo Balmelli, Brunilde Pastore de Riera, Jacinto Riera y Miguel Abente.
Sociedad Paraguaya de Diabetología: Andrés Giménez, Griselda Sosa y Federico Fariña.
Emilia Recalde, Mauro Mattalía, Lidia Galván y Adolfo Almada.
Valeria Camacho, Jackeline Penayo, Carolina Díaz, Camila Alvarenga, Verónica Perdomo y Sandra Arce.
Gabriela Bóveda y Tatiana Roy.
Bernardo Barreto, Mariela Acosta, Yendy Miers, Denisse Martínez.
