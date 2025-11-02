Sociales
02 de noviembre de 2025 - 01:00

Artistas se reunieron en Oxígeno Feria de Arte

Eugenio Mendonca, Silvana Nuovo y Roberto Galeano.
Eugenio Mendonca, Silvana Nuovo y Roberto Galeano.ARCENIO ACUÑA

Oxígeno Feria de Arte clausuró su octava edición en el Centro Cultural del Puerto. La muestra reunió 67 obras de artistas nacionales y extranjeros. El curador, historiador y docente de arte colombiano, Christian Padilla, brindó una ponencia sobre la colombiana Ana Mercedes Hoyos, referente del arte moderno de Colombia. Declarado de Interés Cultural, Oxígeno Feria de Arte es un evento internacional que se realiza hace ocho años con el objetivo de familiarizar al público con las artes plásticas, incentivar el desarrollo de la creación, apoyar la formación de los artistas y propiciar la inversión en obras de artes.

Por ABC Color
Walter Ismachowiez, Saraguevara Itagaki y Katsumi Itagaki, embajador de Japón.
Walter Ismachowiez, Saraguevara Itagaki y Katsumi Itagaki, embajador de Japón.
Christian Padilla junto con Juan Manuel Corzo, embajador de Colombia.
Christian Padilla junto con Juan Manuel Corzo, embajador de Colombia.
Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia, Viviana Limpias y Juan Carlos Viveros.
Pierre Christian Soccoja, embajador de Francia, Viviana Limpias y Juan Carlos Viveros.
Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea junto con Margarita Martí.
Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea junto con Margarita Martí.
Natalia Antola, Cyril Kern y Lilian Stagni.
Natalia Antola, Cyril Kern y Lilian Stagni.
Montserrat Armele y Daniel Mendonca.
Montserrat Armele y Daniel Mendonca.