Artistas se reunieron en Oxígeno Feria de Arte

Oxígeno Feria de Arte clausuró su octava edición en el Centro Cultural del Puerto. La muestra reunió 67 obras de artistas nacionales y extranjeros. El curador, historiador y docente de arte colombiano, Christian Padilla, brindó una ponencia sobre la colombiana Ana Mercedes Hoyos, referente del arte moderno de Colombia. Declarado de Interés Cultural, Oxígeno Feria de Arte es un evento internacional que se realiza hace ocho años con el objetivo de familiarizar al público con las artes plásticas, incentivar el desarrollo de la creación, apoyar la formación de los artistas y propiciar la inversión en obras de artes.