Soroptimist Internacional Millennium realizó “Octubre Rosa Paha”

Para finalizar el mes de concienciación sobre el cáncer de mama, la organización Soroptimist Internacional Millennium llevó a cabo un evento denominado “Octubre Rosa Paha”. Durante el mismo, mujeres, adolescentes y niñas de la comunidad educativa de la Escuela Violeta Richardson del Mercado 4 recibieron una charla sobre el tema dictada por el doctor Raúl Fanego, especialista en ginecología y obstetricia.