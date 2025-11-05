Sociales
05 de noviembre de 2025 - 01:00

Soroptimist Internacional Millennium realizó “Octubre Rosa Paha”

Alejandro Buzó, Julia López de Otazo y Raúl Fanego.
Alejandro Buzó, Julia López de Otazo y Raúl Fanego. ARCENIO ACUÑA

Para finalizar el mes de concienciación sobre el cáncer de mama, la organización Soroptimist Internacional Millennium llevó a cabo un evento denominado “Octubre Rosa Paha”. Durante el mismo, mujeres, adolescentes y niñas de la comunidad educativa de la Escuela Violeta Richardson del Mercado 4 recibieron una charla sobre el tema dictada por el doctor Raúl Fanego, especialista en ginecología y obstetricia.

Por ABC Color
Valeria Quiñónez, Lorena Lewkovitz y Myriam de Portillo.
Valeria Quiñónez, Lorena Lewkovitz y Myriam de Portillo.
Mariela López, Gisselle Noguera, Olga Lezcano y Delia Carvajal.
Mariela López, Gisselle Noguera, Olga Lezcano y Delia Carvajal.
Mirna Fernández, Nancy Gaona, Catalina Fernández, Soraya Gómez y Lilian Giani.
Mirna Fernández, Nancy Gaona, Catalina Fernández, Soraya Gómez y Lilian Giani.
Zulma Ovelar, Neusa López y Juliana Amaral.
Zulma Ovelar, Neusa López y Juliana Amaral.
Natalia Ocampos, Liza Fernández y Cenaida Cutamuraja.
Natalia Ocampos, Liza Fernández y Cenaida Cutamuraja.
Gabriela Pagliaro, Zunilda Gómez y Yamilé González.
Gabriela Pagliaro, Zunilda Gómez y Yamilé González.
Clementina Benítez, Vidalina Melgarejo y Mariela Benítez.
Clementina Benítez, Vidalina Melgarejo y Mariela Benítez.