Día de Muertos en el Puerto de Asunción

La Embajada de México en Paraguay transformó el Centro Cultural del Puerto de Asunción en un vibrante escenario para celebrar el Día de Muertos. Cientos de personas asistieron a la jornada cultural inmersiva, destacada por el impresionante Altar de Muertos, adornado con cempasúchil, velas y pan de muerto. El evento, que incluyó un Duelo de Catrinas y Catrines, música y degustación de gastronomía mexicana, reafirmó la tradición como un reencuentro alegre para honrar la memoria y celebrar la vida.