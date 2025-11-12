Sociales
12 de noviembre de 2025 - 01:00

Día de Muertos en el Puerto de Asunción

Jacqueline Morán, jefa de Cancillería de la Embajada de México y Juan Manuel Nungaray, embajador de México en Paraguay.
La Embajada de México en Paraguay transformó el Centro Cultural del Puerto de Asunción en un vibrante escenario para celebrar el Día de Muertos. Cientos de personas asistieron a la jornada cultural inmersiva, destacada por el impresionante Altar de Muertos, adornado con cempasúchil, velas y pan de muerto. El evento, que incluyó un Duelo de Catrinas y Catrines, música y degustación de gastronomía mexicana, reafirmó la tradición como un reencuentro alegre para honrar la memoria y celebrar la vida.

Por ABC Color
Altar del Día de Muertos en el Centro Cultural del Puerto de Asunción.
Karina Lucarelli y Gabriel Leguizamón.
Familia de Carlos y Verónica Arévalo.
Naxieli Oviedo y Lucia Vallejos.
Soledad Caballero Méndez y Patricia González.
Cecilia Ortega, Miriam Amarilla, Sophia Franco y Elvira Ortega.
Deisy Samaniego, Patty Cáceres y Euge Ruiz Díaz.
Cielito Miranda, Lidia Zayas, Tatiana Tarasova y Lilian Azocar.
