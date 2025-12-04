Sociales
04 de diciembre de 2025 - 01:00

Itaú Transforma premió los mejores proyectos

Álvaro Chaparro, Karina Moreno, Norma Prantte, Mabel González y José Brítez.
Banco Itaú clausuró la 5ta. edición de “Itaú Transforma” con el reconocimiento a 100 emprendimientos participantes, durante un evento realizado en Casa Colombo. El programa, que enfatiza la formación en gestión y sostenibilidad, premió a los tres mejores proyectos. El primer lugar fue para Holi Cook, plataforma de servicios de cocineras a domicilio, el segundo puesto lo obtuvo Adaptogénesis con sus adaptógenos orgánicos, y en tercer lugar quedó IMUTES, una plataforma de formación en arquitectura.

Por ABC Color
Este año, se registró la inscripción de 500 participantes, de los que 100 proyectos fueron seleccionados para la competencia.
Alejandra Núñez y Santiago Fiorio.
Hermann Guggiari, María José González, Maca Martínez y Romina Benítez.
Jaz Martínez, Maca Martínez, Maca Ánzola y Xime González.
Gilda Balsevich junto con Óscar Stark.
Ana Chávez y Fátima Ramírez.
