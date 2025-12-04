Itaú Transforma premió los mejores proyectos

Banco Itaú clausuró la 5ta. edición de “Itaú Transforma” con el reconocimiento a 100 emprendimientos participantes, durante un evento realizado en Casa Colombo. El programa, que enfatiza la formación en gestión y sostenibilidad, premió a los tres mejores proyectos. El primer lugar fue para Holi Cook, plataforma de servicios de cocineras a domicilio, el segundo puesto lo obtuvo Adaptogénesis con sus adaptógenos orgánicos, y en tercer lugar quedó IMUTES, una plataforma de formación en arquitectura.