Murió el “Indio” Solari, mítico líder de Los Redonditos de Ricota

Carlos Alberto “Indio” Solari, el emblemático exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y una de las figuras más influyentes de la historia del rock en castellano, falleció este viernes a los 77 años.

El deceso del artista se produjo en su vivienda ubicada en el barrio Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, donde se encontraba acompañado por su entorno familiar.

Las primeras informaciones procedentes de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Ituzaingó señalan que las autoridades intervinieron para constatar el fallecimiento en el domicilio del músico. El caso fue caratulado inicialmente bajo la figura legal de “Averiguación de causales de muerte”, un procedimiento de rutina en el cual, según reportes preliminares, no se observan indicios que apunten a causas externas.

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Un legado marcado por el rock y el mal de Parkinson

El cantante y escritor batallaba desde hacía una década contra el mal de Parkinson, diagnóstico que él mismo había hecho público ante su audiencia en el año 2016. Debido a las complicaciones derivadas de esta enfermedad neurodegenerativa, Solari se había retirado de los escenarios en 2023, limitando sus actividades posteriores al trabajo de producción en su estudio de grabación y a la publicación de material literario.

Nacido en Paraná y criado en La Plata, el “Indio” Solari cofundó a mediados de la década de 1970 la agrupación Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto al guitarrista Skay Beilinson. Al frente de la banda, consolidó un fenómeno de masas sin precedentes en la cultura popular rioplatense, llenando estadios y posicionando álbumes emblemáticos como Oktubre (1986) y Un baión para el ojo idiota (1988).

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Tras la disolución de la banda en 2001, continuó su trayectoria solista con el proyecto Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con el cual protagonizó históricos conciertos multitudinarios hasta su última presentación en vivo presencial, realizada en Olavarría en el año 2017.