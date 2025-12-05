Sociales
05 de diciembre de 2025 - 21:36

Kenneth Cole debutó en Paraguay con una apertura al mejor estilo NY

Brand Dig. Pagado. KEMSA CISA,Nivel 3 Paseo La Galeria.hoy 04 de diciembre del 2025.foto Pedro Gonzalez
La nueva tienda de Kenneth Cole se encuentra en el tercer nivel de Paseo La Galería. Pedro Gonzalez

La icónica marca neoyorquina Kenneth Cole llegó oficialmente al país de la mano de Kemsa, que inauguró su primera tienda en el Nivel 3 de Paseo La Galería. La apertura reunió a directivos de la empresa, invitados especiales y amantes de la moda, quienes celebraron la llegada de una firma reconocida por su elegancia y funcionalidad.

Por ABC Color
Brand Dig. Pagado. KEMSA CISA,Nivel 3 Paseo La Galeria.hoy 04 de diciembre del 2025.foto Pedro Gonzalez
Daniel Kemper, Celeste Niz, Paola González y Andrés Kemper.
Brand Dig. Pagado. KEMSA CISA,Nivel 3 Paseo La Galeria.hoy 04 de diciembre del 2025.foto Pedro Gonzalez
Anna Chase y Daniel Schvartzman.
Brand Dig. Pagado. KEMSA CISA,Nivel 3 Paseo La Galeria.hoy 04 de diciembre del 2025.foto Pedro Gonzalez
Julio Sánchez, Gabriela Figueredo y Guillermo Benítez.
Brand Dig. Pagado. KEMSA CISA,Nivel 3 Paseo La Galeria.hoy 04 de diciembre del 2025.foto Pedro Gonzalez
Melani Bello y Sergio Da Silva.
Brand Dig. Pagado. KEMSA CISA,Nivel 3 Paseo La Galeria.hoy 04 de diciembre del 2025.foto Pedro Gonzalez
César Cáceres y María José Espínola.
Brand Dig. Pagado. KEMSA CISA,Nivel 3 Paseo La Galeria.hoy 04 de diciembre del 2025.foto Pedro Gonzalez
Julio Troche, Ito Canillas, Iván Zavala y Matías Bresanovich.
Brand Dig. Pagado. KEMSA CISA,Nivel 3 Paseo La Galeria.hoy 04 de diciembre del 2025.foto Pedro Gonzalez
María Breuer y Ati Maldonado.
Brand Dig. Pagado. KEMSA CISA,Nivel 3 Paseo La Galeria.hoy 04 de diciembre del 2025.foto Pedro Gonzalez
Tobías Santacruz y Dr. Raúl Fanego.