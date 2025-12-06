Sociales
Copetrol celebró su Cena de Operadores 2025 con un homenaje a la excelencia nacional

Juan José y María Arlette Zapag junto con Jorge Cáceres.
Copetrol reunió a operadores de todo el país en una noche de reconocimiento, premiaciones y celebración en el Salón Galas del Yacht y Golf Club. La velada destacó el compromiso, las mejores ventas del año y el rol estratégico de quienes impulsan el crecimiento de la red.

Mirta Bustamante, Patricia Delgadillo y Fabiola Bernal.
Gabriela y José Valdez.
Neri Vargas, Raúl Carvalho y Ale Canaan.
Edgar Schweiss y Simone Reesink.
Roque Soria, Erika Bersch, Adriana Leidemer y Rafael Brun.
Liniker Mendez y María Luiza Noguera.
Óscar Gómez y David Storm.
Renaldo y Helmine Kehller.
